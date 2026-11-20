Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке в 2026 году: без 3-НДФЛ и документов В 2026 году ряд налоговых вычетов можно получить без заполнения декларации 3-НДФЛ и самостоятельной загрузки подтверждающих документов. ФНС получает необходимые сведения от банков, медицинских, образовательных, спортивных, страховых и других организаций и, если право на возврат подтверждено, формирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. В упрощенном порядке доступны имущественные, инвестиционные, ряд социальных вычетов и вычеты на долгосрочные сбережения. Разбираемся, как получить налоговый вычет без 3-НДФЛ в 2026 году, где найти готовое заявление, сколько ждать его появления и что делать, если ФНС его не сформировала.

Самозапрет на оформление сим-карт в 2026 году: как установить, снять и проверить номера на свое имя В 2026 году гражданин может добровольно запретить заключение новых договоров мобильной связи на свое имя. Установить такой самозапрет можно через Госуслуги или при личном обращении в МФЦ, а снять – только очно через МФЦ. Уже действующие сим-карты продолжат работать. Одновременно в разделе «Сим-карты» на Госуслугах можно проверить все номера, зарегистрированные на человека, включая предоставленные работодателем, и разобраться с неизвестными или ненужными договорами. Рассказываем, как поставить самозапрет на сим-карты, как его снять, где проверить свои номера и что делать, если обнаружилась чужая сим-карта.