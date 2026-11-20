И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Административное здание загорелось в центре Москвы
В административном здании в центре Москвы вспыхнул пожар, проводится эвакуация людей.
В центре столицы загорелось административное здание, сообщил представитель экстренных служб города РИА «Новости». «Происходит загорание в административном здании по адресу: улица Льва Толстого, дом 23, корпус 3», – отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас проводится эвакуация. Площадь возгорания и его причины выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца из-за пожара из торгового центра в Новой Москве эвакуировали 150 человек.
Летом крупный пожар в двухэтажном административном здании на московской улице Речников ликвидировали на площади 300 кв. м.
В мае пожар произошел в двухэтажном историческом здании на Пятницкой улице.