События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.5 комментариев
Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега
Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине
Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.
Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.
Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.
В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.