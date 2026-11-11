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Силы ПВО за день уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России
Российские средства ПВО в среду перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА самолетного типа над территорией десяти регионов и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны.
Дроны были сбиты в течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 150 украинских беспилотников над территорией региона за ночь.