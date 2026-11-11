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Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударах ВСУ в Энергодаре
В Энергодаре в результате атаки убит еще один сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с апреля это уже 15-й погибший работник.
Сотрудник ЗАЭС был убит ночью в своем доме, где отдыхал после смены, сообщается в канале ЗАЭС в Max. Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел, превращая их в мишени в ночное время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС в результате атак со стороны ВСУ за последние две недели.
В тот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить смертоносные атаки на работников станции.
В сентябре Лихачев заявил о гибели почти 30 человек из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.