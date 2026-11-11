Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударах ВСУ в Энергодаре

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудник ЗАЭС был убит ночью в своем доме, где отдыхал после смены, сообщается в канале ЗАЭС в Max. Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел, превращая их в мишени в ночное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС в результате атак со стороны ВСУ за последние две недели.

В тот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить смертоносные атаки на работников станции.

В сентябре Лихачев заявил о гибели почти 30 человек из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.