В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
ГОСТ на русскую кухню передали на утверждение в Росстандарт
Роскачество: ГОСТ на русскую кухню передали на утверждение в Росстандарт
Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню, документ передан на утверждение в Росстандарт.
Стандарт разработан совместно с рабочей группой при Минпромторге, в которую вошли ведущие эксперты в области гастрономии и истории питания, передает РИА «Новости». В окончательную версию первой редакции вошли 132 блюда, их список будет регулярно пересматриваться.
ГОСТ содержит описание каждого блюда, список ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности.
Как отметили в Роскачестве, национальный стандарт призван сохранить русскую традиционную кухню как часть нематериального этнокультурного достояния страны, гарантировать достоверность технологий приготовления и способствовать росту популярности блюд в мире.
По словам руководителя комитета ресторанного бизнеса «Деловой России» Михаила Гончарова, ГОСТы на национальную кухню существуют в Италии, Южной Корее, Вьетнаме и Франции. Он добавил, что в стандарте нет жестких рецептур, но важно сохранить суть блюда, чтобы, например, борщ не превратился в просто овощной суп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минпромторг сообщил о планах принять ГОСТ на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.
В апреле Роскачество объявило о завершении общественного обсуждения ГОСТа.
В проекте первого ГОСТа содержатся рекомендации по приготовлению более ста традиционных русских блюд, среди которых борщ, окрошка и салаты.