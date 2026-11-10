Баканов назвал три главные цели российской ракетно-космической отрасли

Глава Роскосмоса назвал создание лунной электростанции главной целью отрасли

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, создание флагманских продуктов, принесение пользы для смежных отраслей и развитие космической экономики стали основными целями ракетно-космической отрасли России, передает РИА «Новости». «Все восемь федеральных проектов направлены на достижение трех главных целей развития отрасли. Первая – в рамках реализации нацпроекта «Космос» создаем флагманские продукты: ракету «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, лунную электростанцию мощностью от пяти до десяти киловатт и Российскую орбитальную станцию», – заявил Баканов.

Запуск первого из шести модулей Российской орбитальной станции намечен на 2028 год. Второй целью Баканов обозначил пользу для смежных сфер, включая предотвращение ущерба в погодозависимых отраслях и применение спутниковых снимков для нужд картографии.

Третьей задачей стало развитие экономики отрасли. Предприятия должны нарастить собственные инвестиции и уменьшить кредитную нагрузку. Кроме того, ожидается кратный рост рынка наблюдения за Землей с учетом государственного и коммерческого спроса. Значимой целью также признана цифровая трансформация, в рамках которой внедряются технологии искусственного интеллекта.

Глава госкорпорации отметил эффективность компьютерного моделирования при расчете теплового режима двигателя для аппарата «Луна-ресурс». Роскосмос совместно с Росатомом и Курчатовским институтом также разрабатывает лунную атомную станцию в рамках проекта Международной научной лунной станции, в котором участвуют 16 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космической отрасли.

Он объявил о готовности ракет-носителей для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну.

В сентябре генеральный директор Роскосмоса анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля.