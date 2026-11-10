Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.