Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Правительство выделило 3 млрд рублей на дороги к российским курортам
Кабмин выделил 3 млрд рублей на дороги к Лаго-Наки, Байкалу и Завидову
Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.
Средства будут направлены на создание удобных подъездов к курортам Лаго-Наки, «Волшебный Байкал» и Завидово, передает ТАСС. «Перераспределим сегодня почти 3 млрд рублей», – заявил Мишустин.
По его словам, это решение позволит сохранить высокие темпы строительства инфраструктуры гостеприимства в регионах, включая возведение инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты.
Премьер-министр также отметил важность системного подхода, который охватывает различные секторы экономики и обширные территории, приведя в пример туристическую отрасль, где реализуются федеральные инициативы для создания круглогодичных курортов и новых точек притяжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин похвалил темпы развития туризма в Тверской области.
В апреле в Российском союзе туриндустрии назвали средний возраст типичного российского туриста.
В марте «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития регионов.