В РСТ назвали средний возраст типичного российского туриста

РСТ: Средний возраст российского туриста составил 44 года

Tекст: Мария Иванова

Российские путешественники в среднем достигают возраста 44 лет, передает РИА «Новости».

«Средний возраст российского туриста – 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений – бумеры, иксы, миллениалы и зумеры, каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни», – сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Разница в возрасте формирует совершенно разные требования к формату отдыха и бюджетам. Поколение X по-прежнему предпочитает проверенный подход «все включено», тогда как миллениалы и зумеры ищут уникальные впечатления и способы самопознания. Ради частых поездок 64% молодых людей даже готовы отказаться от части корпоративных льгот.

Среди главных трендов до 2026 года специалисты выделяют спонтанность, стремление к перезагрузке и экономику навыков.

Подавляющее большинство путешественников предпочитает привозить из поездок новые умения вместо традиционных сувениров. Кроме того, молодежь стала значительно чаще посещать малые города, включая Тарусу, Углич и Мышкин.

Многие российские путешественники предпочитают нестандартные локации для отдыха.