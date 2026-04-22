Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».0 комментариев
В РСТ назвали средний возраст типичного российского туриста
Главным драйвером развития российского туризма стала молодежь в поисках уникальных впечатлений, хотя средний возраст типичного путешественника в стране составляет 44 года.
«Средний возраст российского туриста – 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений – бумеры, иксы, миллениалы и зумеры, каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни», – сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Разница в возрасте формирует совершенно разные требования к формату отдыха и бюджетам. Поколение X по-прежнему предпочитает проверенный подход «все включено», тогда как миллениалы и зумеры ищут уникальные впечатления и способы самопознания. Ради частых поездок 64% молодых людей даже готовы отказаться от части корпоративных льгот.
Среди главных трендов до 2026 года специалисты выделяют спонтанность, стремление к перезагрузке и экономику навыков.
Подавляющее большинство путешественников предпочитает привозить из поездок новые умения вместо традиционных сувениров. Кроме того, молодежь стала значительно чаще посещать малые города, включая Тарусу, Углич и Мышкин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос на духовные поездки среди зумеров вырос на четверть. Многие российские путешественники предпочитают нестандартные локации для отдыха.