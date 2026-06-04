Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

Общие сведения о турнире

ЧМ-2026 станет 23-м чемпионатом мира по футболу под эгидой ФИФА. Решение о проведении турнира в США, Канаде и Мексике было принято 13 июня 2018 года на 68-м Конгрессе ФИФА в Москве. Страны подали совместную заявку под брендом United 2026. Единственным конкурентом этой заявки было Марокко, однако по итогам голосования делегатов Конгресса совместную заявку трёх стран поддержали 134 участника, тогда как Марокко получило лишь 65 голосов. Один делегат воздержался. Для Марокко это была уже пятая неудачная заявка на проведение ЧМ (предыдущие - на турниры 1994, 1998, 2006 и 2010 годов; право принять чемпионат страна получила только в 2030 году).

Число участников финального турнира увеличено с 32 до 48 сборных. Общее количество матчей составит 104. Команде, которая дойдёт до финала, предстоит сыграть восемь матчей вместо прежних семи. Отборочный цикл, в ходе которого определялись участники финального этапа, начался 7 сентября 2023 года.

Для США это второй чемпионат мира - первый прошёл в 1994 году. Мексика принимает турнир в третий раз (ранее - в 1970 и 1986 годах). Для Канады ЧМ-2026 станет дебютным.

Даты и расписание этапов ЧМ-2026

Ключевые даты турнира:

Матч открытия - 11 июня 2026 года (Мехико, стадион «Ацтека»).

Первый тур группового этапа - 11–16 июня 2026 года.

Второй тур группового этапа - 17–22 июня 2026 года.

Третий тур группового этапа - 23–27 июня 2026 года.

1/32 финала - 28 июня - 3 июля 2026 года.

1/16 финала - 4–7 июля 2026 года.

Четвертьфиналы - 9–11 июля 2026 года.

Полуфиналы - 14 и 15 июля 2026 года.

Матч за 3-е место - 18 июля 2026 года.

Финал - 19 июля 2026 года (Нью-Джерси, MetLife Stadium).

Формат турнира: 48 команд и новая стадия 1/32 финала

Все 48 участников разбиты на 12 групп по 4 команды. По итогам группового этапа в плей-офф выходят 32 сборные: победители групп и команды, занявшие вторые места (24 команды), а также 8 лучших из занявших третьи места в своих группах.

Принципиальное нововведение - стадия 1/32 финала (предварительный раунд плей-офф). До 2026 года плей-офф начинался сразу с 1/16 (32 команды). Теперь добавляется раунд 1/32, в котором 32 команды разыгрывают 16 путёвок в 1/16 финала. Таким образом, финалист ЧМ-2026 проведёт за весь турнир восемь матчей. Критерии распределения мест в случае равенства очков (в порядке применения): разность забитых и пропущенных мячей, число забитых голов, результат личных встреч, показатель честной игры (фейр-плей) и, наконец, жребий.

Страны-организаторы: США, Канада, Мексика

США примут наибольшее число матчей: на 11 стадионах в 11 городах состоятся 78 встреч. Города разделены на три региона: западный (Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), центральный (Канзас-Сити, Даллас, Хьюстон) и восточный (Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Атланта, Майами).

Мексика представит три города-хозяина: Мехико, Монтеррей и Гвадалахару. На трёх мексиканских стадионах пройдут 13 матчей. Столица страны - единственный город среди всех трёх стран, где состоится матч открытия.

Канада участвует в организации ЧМ впервые. Два канадских города - Торонто и Ванкувер - примут 13 матчей, в том числе игры группового этапа и матчи плей-офф.

Стадионы чемпионата мира - 2026: 16 арен в трёх странах

Турнир пройдёт на 16 аренах: 11 - в США, 3 - в Мексике, 2 - в Канаде. Большинство стадионов изначально строились для американского футбола (NFL) и были адаптированы под требования ФИФА. Согласно политике ФИФА, все спонсорские названия арен на время турнира заменяются нейтральными.

Стадионы в США

«Метлайф Стэдиум» (MetLife Stadium), Нью-Джерси - финал

Расположение: Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США.

Вместимость: 82 500 человек.

Год открытия: 2010.

Домашние клубы: «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс» (оба - NFL).

Матчи ЧМ-2026: 8 игр, включая финал 19 июля (22:00 МСК).

«Соу-Фай Стэдиум» (SoFi Stadium), Лос-Анджелес

Расположение: Инглвуд, штат Калифорния, США.

Вместимость: 70 000 человек.

Год открытия: 2020.

Домашние клубы: «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджерс» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 8 игр, включая дебют сборной США (13 июня, 04:00 МСК) и четвертьфинал.

«Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (AT&T Stadium), Арлингтон / Даллас

Расположение: Арлингтон, штат Техас, США.

Вместимость: 94 000 человек - крупнейший стадион турнира.

Год открытия: 2009.

Домашний клуб: «Даллас Ковбойс» (NFL); арена оснащена раздвижной крышей.

Матчи ЧМ-2026: 9 игр - наибольшее число среди всех стадионов турнира, включая полуфинал 14 июля (22:00 МСК).

«Эн-ар-джи Стэдиум» (NRG Stadium), Хьюстон

Расположение: Хьюстон, штат Техас, США.

Вместимость: 72 000 человек.

Год открытия: 2002.

Домашний клуб: «Хьюстон Тексанс» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 7 игр (5 групповых, 1 матч 1/32 финала, 1 матч 1/16 финала).

«Эрроухед Стэдиум» (Arrowhead Stadium), Канзас-Сити

Расположение: Канзас-Сити, штат Миссури, США.

Вместимость: 73 000 человек.

Год открытия: 1972.

Домашний клуб: «Канзас-Сити Чифс» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 6 игр (4 групповых, 1 матч 1/32 финала, четвертьфинал).

«Хард-Рок Стэдиум» (Hard Rock Stadium), Майами

Расположение: Майами-Гарденс, штат Флорида, США.

Вместимость: 65 000 человек.

Год открытия: 1987.

Домашний клуб: «Майами Долфинс» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 7 игр (4 групповых, 1 матч 1/32 финала, четвертьфинал, матч за 3-е место 18 июля).

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Mercedes-Benz Stadium), Атланта

Расположение: Атланта, штат Джорджия, США.

Вместимость: 75 000 человек.

Год открытия: 2017.

Домашние клубы: «Атланта Фэлконс» (NFL) и ФК «Атланта Юнайтед» (MLS).

Матчи ЧМ-2026: 8 игр (5 групповых, 1 матч 1/32, 1 матч 1/16 финала, полуфинал 15 июля, 22:00 МСК).

«Джиллетт Стэдиум» (Gillette Stadium), Бостон

Расположение: Фоксборо, штат Массачусетс, США.

Вместимость: 65 000 человек.

Год открытия: 2002.

Домашние клубы: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (NFL) и «Нью-Ингленд Революшн» (MLS).

Матчи ЧМ-2026: 7 игр (5 групповых, 1 матч 1/32 финала, четвертьфинал 9 июля, 23:00 МСК).

«Линкольн Файненшл Филд» (Lincoln Financial Field), Филадельфия

Расположение: Филадельфия, штат Пенсильвания, США.

Вместимость: 69 000 человек.

Год открытия: 2003.

Домашний клуб: «Филадельфия Иглз» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 5 игр (все - групповой этап).

«Ливайс Стэдиум» (Levi's Stadium), Сан-Франциско

Расположение: Санта-Клара, штат Калифорния, США.

Вместимость: 71 000 человек.

Год открытия: 2014.

Домашний клуб: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (NFL).

Матчи ЧМ-2026: 6 игр (5 групповых, 1 матч 1/32 финала).

«Люмен Филд» (Lumen Field), Сиэтл

Расположение: Сиэтл, штат Вашингтон, США.

Вместимость: 68 000 человек.

Год открытия: 2002.

Домашние клубы: «Сиэтл Сихокс» (NFL) и ФК «Сиэтл Саундерс» (MLS).

Матчи ЧМ-2026: 6 игр (4 групповых, 1 матч 1/32 финала, 1 матч 1/16 финала).

Стадионы в Мексике

«Ацтека» (Estadio Azteca), Мехико - матч открытия

Расположение: Мехико, Мексика.

Вместимость: около 87 000 человек.

Год открытия: 1966.

Домашние клубы: сборная Мексики и ФК «Клуб Америка».

Матчи ЧМ-2026: 5 игр - матч открытия 11 июня (22:00 МСК: Мексика - ЮАР), 3 групповых матча, 1 матч 1/32 финала, 1 матч 1/16 финала.

Единственный стадион в истории ЧМ, принимающий турнир в третий раз (1970, 1986, 2026). Один из крупнейших в мире футбольных стадионов.

«Акрон» (Estadio Akron), Гвадалахара

Расположение: Сапопан, штат Халиско, Мексика.

Вместимость: 48 000 человек.

Год открытия: 2010.

Домашний клуб: ФК «Гвадалахара»; внешне арена напоминает вулкан.

Матчи ЧМ-2026: 4 игры (все - групповой этап).

«Эстадио Би-би-ви-эй» (Estadio BBVA), Монтеррей

Расположение: Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика.

Вместимость: 53 500 человек.

Год открытия: 2015.

Домашний клуб: ФК «Монтеррей».

Матчи ЧМ-2026: 4 игры (3 групповых, 1 матч 1/32 финала).

Стадионы в Канаде

«БМО Филд» (BMO Field), Торонто

Расположение: Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Вместимость: 45 000 человек.

Год открытия: 2007.

Домашний клуб: ФК «Торонто» (MLS).

Матчи ЧМ-2026: 6 игр (5 групповых, 1 матч 1/32 финала); примет первый матч сборной Канады 12 июня (22:00 МСК).

«Би-Си Плэйс» (BC Place), Ванкувер

Расположение: Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада.

Вместимость: 54 000 человек.

Год открытия: 1983.

Домашний клуб: ФК «Ванкувер Уайткэпс» (MLS); в 2010 году на нём проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Матчи ЧМ-2026: 7 игр (5 групповых, 1 матч 1/32 финала, 1 матч 1/16 финала).

Ни один из 11 американских стадионов ЧМ-2026 не совпадает с аренами предыдущего американского чемпионата мира 1994 года.

Участники ЧМ-2026: квоты по конфедерациям

Из 48 мест 3 достались странам-хозяйкам (США, Канада, Мексика). Оставшиеся 45 квот распределены между конфедерациями ФИФА следующим образом:

УЕФА (Европа) - 16 мест.

КАФ (Африка) - 9 мест.

КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн) - 3 места (не считая хозяев).

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) - 6 мест.

АФК (Азия) - 8 мест.

ОФК (Океания) - 1 место.

Межконтинентальные стыковые матчи - 2 дополнительных места.

Турнирная таблица ЧМ-2026: составы групп

Жеребьёвка группового этапа прошла 5 декабря 2025 года в Вашингтоне, а окончательные составы всех 12 групп определились после стыковых матчей в марте 2026 года. Поскольку турнир стартует 11 июня, матчи групп ещё не сыграны, поэтому ниже приведено итоговое распределение всех 48 сборных по группам. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия. Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария. Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия. Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

США, Парагвай, Австралия, Турция. Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор. Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис. Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай. Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак*.

Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак*. Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания. Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго*.

Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго*. Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

* Ирак и ДР Конго пробились в финальную часть через межконтинентальные стыковые матчи.

Матч открытия и финал: символичный выбор арен

Матч открытия чемпионата мира 2026 года состоится 11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико (начало в 22:00 по московскому времени). Сборная Мексики сыграет против сборной ЮАР. «Ацтека» становится единственным в истории стадионом, трижды принявшим матчи финального турнира чемпионата мира (1970, 1986, 2026).

Финал 19 июля пройдёт на MetLife Stadium в штате Нью-Джерси (начало в 22:00 по московскому времени). Стадион расположен в 40 минутах езды от центра Манхэттена и вмещает 82 500 зрителей. В 2025 году арена уже принимала финал Клубного чемпионата мира ФИФА, что стало генеральной репетицией главного события.

Трансляции ЧМ-2026 в России

Сборная России не участвует в ЧМ-2026. Тем не менее смотреть матчи турнира в России можно будет легально: права на эксклюзивные трансляции мундиаля приобрёл телеканал «Матч ТВ».

Из-за разницы во времени (от 7 до 12 часов с Москвой) матчи, которые проходят в дневное время по местному времени, в России можно будет смотреть вечером или ночью. Вечерние игры на восточном побережье США начнутся глубокой ночью по московскому времени.