Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
КСИР заявил о двух подорвавшихся танкерах в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о двух танкерах, которые пытались пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвались.
«КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти по небезопасному проходу к югу от Ормузского пролива, взорвались, движение было остановлено», – приводит Telegram-канал иранского PressTV заявление КСИР.
До этого КСИР уже сообщал, что 18 июля на минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. КСИР 18 июля ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе.