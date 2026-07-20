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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    16 комментариев
    20 июля 2026, 05:20 • Новости дня

    КСИР заявил о двух подорвавшихся танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о двух танкерах, которые пытались пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвались.

    «КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти по небезопасному проходу к югу от Ормузского пролива, взорвались, движение было остановлено», – приводит Telegram-канал иранского PressTV заявление КСИР.

    До этого КСИР уже сообщал, что 18 июля на минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. КСИР 18 июля ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе.


    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    19 июля 2026, 01:42 • Новости дня
    Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

    Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным событием» гибель американских военнослужащих в Иордании и в очередной раз повторил, ради чего ведет борьбу с Ираном.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие  погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

    На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».


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    18 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки иранских ракет и беспилотников по американским объектам в Иордании погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

    « Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

    Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

    Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

    В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.

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    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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