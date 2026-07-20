Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.0 комментариев
КСИР сбил американский дрон MQ-9 на западе Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.
Иранские военные ликвидировали аппарат американского производства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в западной части страны.
«КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», – говорится в сообщении телеканала Press TV.
Информацию об уничтожении беспилотника распространили через официальный канал вещателя в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали американский беспилотник MQ-9 над городом Эндимешк.
Восьмого июля бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный разведывательный аппарат над южной частью Ирана.
Всего к середине марта Вооруженные силы США утратили порядка 12 дорогостоящих дронов этой модели.