На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.0 комментариев
Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.
«Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.
Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».
Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.
Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.