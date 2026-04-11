  Россия вернула из украинского плена 175 военных
    Последствия иранской войны меняют экономический статус России
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на принципиально иной расклад сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Reuters: США согласились разблокировать активы Ирана в других странах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    11 апреля 2026, 14:26 • Новости дня

    Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху

    Tекст: Мария Иванова

    Обвинение в Стамбуле добивается лишения свободы на сроки вплоть до 4596 лет для заочно арестованного израильского премьера Биньямина Нетаньяху и 34 израильских руководителей, инкриминируя им масштабный геноцид палестинского народа.

    Стамбульская генпрокуратура добивается максимального наказания для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 чиновников, передает РИА «Новости».

    Ордер на их арест был выдан в ноябре 2025 года из-за массированных бомбардировок сектора Газа и блокирования гуманитарной помощи.

    «Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама», – отмечает турецкая пресса.

    Поводом для расследования послужило задержание израильскими военными активистов «Глобальной флотилии стойкости» в октябре 2025 года. После депортации участников миссии в Турцию врачи зафиксировали доказательства жестокого обращения. Турецкое внешнеполитическое ведомство расценило действия израильских военно-морских сил как акт пиратства.

    Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступает с критикой израильского руководства на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время торговые отношения между двумя государствами полностью приостановлены, а контакты поддерживаются исключительно по линии специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордера на арест Биньямина Нетаньяху и ряда израильских министров.

    До этого Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    9 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский телеведущий Такер Карлсон выразил недоумение неспособностью Вашингтона контролировать действия ближневосточного союзника Тель-Авива, втянувшего государство в опасное противостояние с Ираном.

    Карлсон жестко раскритиковал текущую внешнюю политику Белого дома. «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», – заявил журналист, передает РИА «Новости».

    По мнению публициста, американская сторона оказалась втянутой в конфликт исключительно по настоянию Тель-Авива. Он отметил неудачный ход боевых действий и абсолютную невозможность выйти из противостояния из-за непредсказуемого поведения союзника.

    Карлсон подчеркнул неотъемлемое право каждого гражданина знать истинные причины происходящего. Он призвал объяснить, почему столь небольшая страна оказывает такое масштабное влияние на ключевые решения американских властей.

    Ранее журналист выражал уверенность в диктовке Израилем ключевых шагов противостояния Вашингтона и Тегерана.

    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    Пезешкиан: Удары Израиля по Ливану делают бессмысленными переговоры Ирана и США

    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    9 апреля 2026, 18:51 • Новости дня
    Объявлено о возобновлении слушаний по уголовному делу Нетаньяху

    @ Shawn Thew/Pool CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судебные заседания по уголовным делам о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжатся в воскресенье, пишет Jerusalem Post.

    Перерыв был связан с началом боевых действий между Израилем и Ираном, что привело к ограничению работы судебной системы, сообщает Jerusalem Post, передает РИА «Новости». В материале указывается, что слушания будут организованы по прежней схеме: по воскресеньям – в суде Иерусалима, с понедельника по среду – в окружном суде Тель-Авива.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
    В конце ноября Нетаньяху направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. В декабре сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    8 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    В ООН призвали расследовать удары Израиля по Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо расследование ударов Израиля по Ливану, произошедших вскоре после объявления перемирия между США и Ираном, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Тюрк выступил с призывом провести оперативное и независимое расследование. Он подчеркнул, что действия Израиля, которые последовали спустя несколько часов после заключения перемирия между США и Ираном, нанесли серьезный урон хрупкому миру в регионе, передает ТАСС.

    Тюрк сказал, что произошла «бойня». «Масштаб таких действий в сочетании с заявлениями израильских официальных лиц, указывающими на намерение оккупировать или даже аннексировать часть Южного Ливана, вызывает глубокую тревогу», – подчеркнул Тюрк.

    Он отметил, что столь масштабная атака усилила давление на ситуацию, в которой мирные жители особенно нуждаются в сохранении спокойствия. Тюрк призвал привлечь к ответственности виновных в организации массированных ударов по Ливану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями США по поводу Ирана и подчеркнул, что нельзя оправдать уничтожение инфраструктуры общества военными целями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова  обратилась к Гутерришу с вопросом о применимости его слов к другим странам, а не только к ситуации между США и Ираном.

    Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    6 комментариев

    10 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении более 200 пусковых установок шиитского движения «Хезболла» с начала военного конфликта.

    По заявлению израильской стороны, также были ликвидированы более 250 бойцов этой организации, среди которых 15 командиров, отвечавших за артиллерийские системы в разных секторах, передает РИА «Новости».

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    «Хезболла» ударила беспилотниками по военному объекту Израиля.

