ФСБ: В России с начала года предотвращено 78 терактов
С начала года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости»
В ФСБ также напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей диверсий. Для вербовки они используют интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp.
В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся помогать противнику, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность инфраструктурных объектов. Национальный антитеррористический комитет сообщал о предотвращении 37 вооруженных нападений на образовательные учреждения.