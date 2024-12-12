Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, который первым из военкоров в современной истории получил это звание за мужество и героизм.
На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, передает ТАСС.
«Он не раз бывал в эпицентре «горячих точек» – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», – заявил Путин на церемонии вручения.
Журналист удостоен этой высокой награды за проявленные мужество и героизм при исполнении служебного долга.
Евгений Поддубный, 41-летний уроженец Белгорода, работает специальным корреспондентом на ВГТРК с 2011 года. За свою карьеру он освещал множество конфликтов и военных операций, включая события в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии. В частности, он активно работал над освещением гражданской войны в Сирии и военной операции Вооруженных сил России в этой стране.
С 2014 года Поддубный также освещал последствия государственного переворота на Украине, работая из Киева и на территории Донбасса. В последнее время журналист находился в зоне проведения специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.
Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.