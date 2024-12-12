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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 16:25 • Новости дня

    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному

    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, который первым из военкоров в современной истории получил это звание за мужество и героизм.

    На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, передает ТАСС.

    «Он не раз бывал в эпицентре «горячих точек» – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», – заявил Путин на церемонии вручения.

    Журналист удостоен этой высокой награды за проявленные мужество и героизм при исполнении служебного долга.

    Евгений Поддубный, 41-летний уроженец Белгорода, работает специальным корреспондентом на ВГТРК с 2011 года. За свою карьеру он освещал множество конфликтов и военных операций, включая события в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии. В частности, он активно работал над освещением гражданской войны в Сирии и военной операции Вооруженных сил России в этой стране.

    С 2014 года Поддубный также освещал последствия государственного переворота на Украине, работая из Киева и на территории Донбасса. В последнее время журналист находился в зоне проведения специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

    Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Новости дня
    Аналитик обвинил США в глупости из-за удара по Таганрогу

    Аналитик Шрайвер раскритиковал США за удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский эксперт Уилл Шрайвер выразил недовольство действиями США, назвав удар ВСУ по Таганрогу с использованием ракет ATACMS неразумным и бесполезным.

    Шрайвер выразил озабоченность тем, что США и другие страны, по его мнению, напуганы событиями последних недель, однако в то же время продолжают предпринимать подобные действия, в том числе совершая «небольшой и бесполезный залп ATACMS по России».

    В своей публикации в соцсети (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил: «Глупец узнается по поступкам», указывая на неразумность таких шагов.

    Напомним, киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге при помощи американских ракет ATACMS, что привело к пострадавшим среди личного состава. Падение фрагментов ракет вызвало повреждения двух зданий на технической территории аэродрома и трех единиц военной автомобильной техники.


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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    12 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Российские войска без боя заняли мощный укрепрайон ВСУ у Красноармейска

    В украинских соцсетях пожаловались на «подаренный» российским войскам укрепрайон ВСУ у Покровска

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон вооруженных сил Украины, построенный украинской стороной у Покровска (украинское название города Красноармейска), так как ВСУ не отправили туда солдат, сообщили в украинских соцсетях.

    Указывается, что на строительство было потрачено несколько десятков миллионов гривен. Отсутствие там сил ВСУ связали с «неадекватными» решениями украинского командования. Поясняется, что российские войска заняли укрепрайон до того, как там появился хотя бы один солдат ВСУ. В соцсетях заявили, что украинское командование фактические «подарило российским войскам весь этот укрепрайон». Укрепрайон находится рядом с поселком Шевченко южнее Красноармейска.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 12:58 • Новости дня
    В Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили
    В Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Вопрос выселения президента Грузии Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «29 декабря состоится инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, а это значит, что Саломе Зурабишвили больше не будет президентом. Если для нее так дорого кресло, которое она занимала в течение шести лет, мы можем позволить ей забрать его с собой домой», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.

    Его коллега Ираклий Заркуа назвал «ошибкой» решение «Грузинской мечты» поддержать кандидатуру Зурабишвили на выборах президента в 2018 году и принес за это извинения общественности.

    «Эта женщина, мадам вредина, совершенно потеряла адекватность. Она решила снова нарушить конституцию, а это значит, что придется силой выводить ее из дворца», – сказал Ираклий Заркуа.

    Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объяснил «тяжелым эмоциональным фоном» заявление Зурабишвили о том, что она остается президентом, пока в стране не назначат и проведут новые выборы в парламент, так как оппозиция считает состоявшиеся 26 октября «фальсифицированными».

    Грузинская газета «Резонанси» не исключает, что президентский дворец придется временно закрыть, а новому президенту подыскать другое место для работы.

    «Нас ждут веселые дни перед Новым годом, если Зурабишвили решит сопротивляться и не уходить из дворца, устроит перформанс», – полагает депутат от движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Ранее президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца.

    Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

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    12 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    Мать подростка Мурдиева обратилась к Бастрыкину

    Мать подростка Мурдиева обратилась к Бастрыкину с требованием расследования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мать подростка Муслима Мурдиева, расследование дела которого вызвало критику со стороны главы Чечни действий Следственного комитета, обратилась к руководителю СК Александру Бастрыкину.

    Женщина направила обращение к главе СК Александру Бастрыкину, сообщает Ura.ru. Она просит провести честное расследование и сообщила, что сделано более 700 заявлений и жалоб.

    В обращении женщина указала, что неоднократно запрашивала видеозаписи с камер торговых центров «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей было дано понять, что следствие располагает этими данными, однако при ознакомлении с материалами уголовного дела эти записи отсутствовали. Кроме того, по словам женщины, ее сыну угрожали ножом. Она сообщила о проведенном фоноскопическом исследовании видео драки, на котором слышны угрозы ножом.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес руководителей Следственного комитета и МВД России в связи с делом Мурдиева.

    Следственный комитет России сообщил, что осенью 2023 года пятеро подростков вступили в сговор для совершения насильственных действий в отношении случайных прохожих в Москве, в результате чего пострадали восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    11 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Молдавия ввела чрезвычайное положение в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Молдавии утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, сообщает Moldova 1.

    Правительство Молдавии одобрило 11 декабря решение о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе на 60 дней. Ожидается, что премьер-министр страны Дорин Речан 12 декабря обратится в парламент с просьбой утвердить это положение с 16 декабря, пишут «Известия».

    Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что текущие риски для республики превышают те, что наблюдались во время энергетического кризиса 2022 года. В качестве примера он привел ситуацию на Молдавской государственной районной электростанции (МГРЭС), где запасы угля составляют 69,3 тыс. тонн. Эти запасы могут обеспечить потребление электроэнергии в Приднестровье лишь на 30–50 дней, при этом качество угля остается под вопросом.

    Ранее молдавское правительство запросило у своего парламента ввод режима чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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    12 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    Кремль пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу

    Песков заявил о неизбежности ответа на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге

    Кремль пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия намерена ответить на удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он напомнил о заявлении министерства обороны, сделанном ранее, где было недвусмысленно указано на неизбежность ответа, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ответные меры будут приняты тогда и так, как будет признано целесообразным. По его словам, Россия не оставит без внимания подобные провокации и действия.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие, однако разрушений на аэродроме не произошло.

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    12 декабря 2024, 03:59 • Новости дня
    OMV расторгла контракт с «Газпром экспортом»

    Австрийская OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта с «Газпром экспортом»

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа расторгается, сообщила австрийская энергетическая компания OMV, подчеркнув, что «расторжение контракта вступает в силу немедленно».

    OMV заявила, что решение принято «в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств», якобы допущенных «Газпром экспортом», передает РИА «Новости».

    OMV указала, что ее хранилища газа в Австрии заполнены на 85%. Компания заверила, что сможет «выполнить все свои контракты с клиентами за счет альтернативных источников газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Однако OMV продолжила международный суд и в ноябре сообщила, что выиграла арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Однако в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября.


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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

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    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    Брюссель создал Орбану опасного соперника

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют «самым пророссийским политиком ЕС», появился по-настоящему опасный соперник. Впервые за полтора десятилетия правящая партия Венгрии сильно уступила по популярности оппозиции и рискует проиграть выборы. Кто он – тот, от кого ждут низвержения самого Орбана? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Мужики ждут победы

      Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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