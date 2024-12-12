Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному

Tекст: Ольга Иванова

На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, передает ТАСС.



«Он не раз бывал в эпицентре «горячих точек» – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», – заявил Путин на церемонии вручения.

Журналист удостоен этой высокой награды за проявленные мужество и героизм при исполнении служебного долга.

Евгений Поддубный, 41-летний уроженец Белгорода, работает специальным корреспондентом на ВГТРК с 2011 года. За свою карьеру он освещал множество конфликтов и военных операций, включая события в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии. В частности, он активно работал над освещением гражданской войны в Сирии и военной операции Вооруженных сил России в этой стране.

С 2014 года Поддубный также освещал последствия государственного переворота на Украине, работая из Киева и на территории Донбасса. В последнее время журналист находился в зоне проведения специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.