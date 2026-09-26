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Си Цзиньпин потребовал от Трампа выступить против независимости Тайваня
МИД КНР: Си Цзиньпин потребовал от США выступить против сепаратизма на Тайване
Председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита в США потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.
Китайский лидер призвал американскую сторону придерживаться правильной позиции и устранить факторы, препятствующие развитию двусторонних отношений, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Ван И отметил, что Си Цзиньпин изложил президенту США Дональду Трампу принципиальную позицию Китая. По его словам, Пекин твердо намерен отстаивать национальное единство и территориальную целостность страны, отмечает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Си Цзиньпин вернулся в Пекин после государственного визита в США.
В пятницу он завершил свою поездку.
В четверг Дональд Трамп заявил о планах обсудить искусственный интеллект с председателем КНР.