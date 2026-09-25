Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!0 комментариев
В Нью-Йорке задержали 100 протестовавших против выступления Нетаньяху в ООН
В Нью-Йорке задержали 100 противников выступления Нетаньяху в ООН
В ходе пропалестинских митингов на Манхэттене задержали около ста противников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, включая известную актрису Сьюзан Сарандон.
Массовые акции прошли в центре Манхэттена во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В демонстрациях приняли участие более 1250 человек из нескольких пропалестинских организаций.
Среди задержанных оказались известные актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер. Кроме того, полиция арестовала политических соратников нью-йоркского мэра Зохрана Мамдани, известного жесткой критикой израильского руководства.
Во время своего выступления Биньямин Нетаньяху обвинил Зохрана Мамдани в попытках сорвать его визит. Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон официально предостерегал политика от организации подобных провокаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке радикального движения ХАМАС.
Ранее американский градоначальник потребовал взять израильского лидера под стражу.
Местные СМИ заранее предупреждали о риске массовых беспорядков из-за резких высказываний нью-йоркского политика.