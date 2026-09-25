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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    25 сентября 2026, 08:23 • Новости дня

    В Нью-Йорке задержали 100 протестовавших против выступления Нетаньяху в ООН

    В Нью-Йорке задержали 100 противников выступления Нетаньяху в ООН

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе пропалестинских митингов на Манхэттене задержали около ста противников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, включая известную актрису Сьюзан Сарандон.

    Массовые акции прошли в центре Манхэттена во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В демонстрациях приняли участие более 1250 человек из нескольких пропалестинских организаций.

    Среди задержанных оказались известные актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер. Кроме того, полиция арестовала политических соратников нью-йоркского мэра Зохрана Мамдани, известного жесткой критикой израильского руководства.

    Во время своего выступления Биньямин Нетаньяху обвинил Зохрана Мамдани в попытках сорвать его визит. Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон официально предостерегал политика от организации подобных провокаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке радикального движения ХАМАС.

    Ранее американский градоначальник потребовал взять израильского лидера под стражу.

    Местные СМИ заранее предупреждали о риске массовых беспорядков из-за резких высказываний нью-йоркского политика.

    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    22 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС

    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг жесткой критике градоначальника Нью-Йорка Зохрана Мамдани за симпатии к палестинскому движению в преддверии поездки на Генассамблею ООН.

    Израильский премьер выступил с резким видеообращением перед визитом в США на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Политик упрекнул американского чиновника в оправдании действий палестинских радикалов.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа», – заявил Нетаньяху.

    Глава правительства добавил, что чиновник подстрекает к беспорядкам против еврейского населения города. Он пообещал рассказать правду о действиях израильских солдат и поведении нью-йоркского руководителя с трибуны ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания израильского премьера.

    Президент Израиля Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника за распространение антисемитской риторики.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса обеспокоились риском массовых волнений из-за резких высказываний политика.

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    22 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке движения ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед визитом в США подверг резкой критике мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в поддержке радикального движения ХАМАС.

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС и подстрекательстве к антисемитским протестам, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало накануне поездки Нетаньяху в США для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа. Позор вам за то, что вы подстрекаете к беспорядкам против нью-йоркских евреев. Я еду в ООН. Я расскажу правду о наших героических солдатах и расскажу правду о вас», – заявил премьер в видеообращении в соцсети X.

    Ранее Мамдани резко критиковал Нетаньяху, заявляя, что город изучает возможность его ареста по ордеру Международного уголовного суда. Однако президент США Дональд Трамп заверил, что задержать израильского премьера никто не сможет, а сам мэр позже признал отсутствие у города соответствующих полномочий.

    По данным The Jerusalem Post, визит Нетаньяху в Нью-Йорк будет сокращен до одного дня, 24 сентября. Ожидается, что это станет одной из самых коротких поездок премьера в США за всю его карьеру: он выступит на Генассамблее ООН и сразу вернется в Израиль, не оставшись на ночевку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля запланировал суточный визит в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса усилили охрану политика до президентского уровня из-за риска массовых протестов.

    Президент еврейского государства Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника Зохрана Мамдани за антисемитскую риторику.

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    24 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В Израиле сообщили о сверхкоротком визите Нетаньяху в США

    Jerusalem Post: Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит сверхкороткий визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет газета Jerusalem Post.

    Визит Нетаньяху в США продлится всего шесть часов, сообщает РИА «Новости». Главной целью поездки станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в четверг с кратким визитом, главной целью которого станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН; он планирует провести на территории США всего около шести часов, после чего в тот же вечер вернется в Израиль», – пишет газета Jerusalem Post.

    Издание уточняет, что во время визита Нетаньяху не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио.

    Ожидается, что израильский премьер произнесет речь с трибуны ООН в 21:00 по московскому времени в четверг. Общие прения в рамках 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста.

    Политик заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи без опасений за свою безопасность.

    Перед визитом в США глава израильского правительства обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке радикального движения ХАМАС.

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    23 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ ликвидировал главу финотдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана в Хан-Юнисе

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу финансового отдела палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа, сообщили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

    Ликвидация произошла в Хан-Юнисе, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху и Кац в совместном заявлении высоко оценили действия ЦАХАЛ, отметив точную операцию и решительные действия по нейтрализации боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе.

    В начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.

    Летом Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

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    24 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

    Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции назвали безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на ситуацию в секторе Газа.

    Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

    «Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

    Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

    Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

    В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    23 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Два человека погибли при ударе Израиля по автомобилю в Газе

    Два палестинца погибли при израильском ударе по автомобилю в секторе Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Два человека погибли и несколько получили ранения в результате израильского удара по автомобилю на юге сектора Газа, сообщило палестинское информагентство «Шехаб».

    Инцидент произошел в районе Маваси города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Отмечается, что удар был нанесен по густонаселенному району, где располагаются палаточные городки палестинских беженцев, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.

    В прошлом году канал Al Jazeera сообщил о серии израильских авиаударов по Хан-Юнису.

    В 2025 году число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 65 человек.

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    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

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    22 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Израиль построил три военные базы на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные возвели три новые укрепленные базы на территории южного Ливана с начала 2026 года, сообщила пресс-секретарь Временных сил ООН (ВСООНЛ, UNIFIL) в Ливане Кэнди Арделл.

    «До эскалации в марте этого года израильская армия действовала на пяти укрепленных базах вблизи «голубой линии» и к северу от нее. В этом году мы обнаружили три новые укрепленные базы к северу от «голубой линии», – заявила Арделл, передает ТАСС.

    По данным миротворцев, сейчас на юге Ливана находится около 30 израильских позиций.

    Расширение военного присутствия стало ответом на действия ливанского движения «Хезболлах», последовавшие за операцией США и Израиля против Ирана. Укрепление позиций происходит на фоне подготовки к мирным переговорам между Ливаном и Израилем, восьмой раунд которых перенесен с сентября на октябрь.

    В марте израильская армия закрепилась на нескольких контрольных точках в южной части Ливана.

    В конце июля командование ЦАХАЛ обвинило шиитское движение в срыве договоренностей о прекращении огня.

    В сентябре ливанские военные заявили о тысячах нарушений перемирия со стороны израильских войск.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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