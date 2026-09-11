Израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира снайперов ХАМАС в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Израиля совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) провели успешную операцию в районе Хан-Юниса, заявили в ЦАХАЛ, передает РИА «Новости». В результате удара был ликвидирован командир снайперского подразделения бригады Рафах, входившей в состав палестинского движения.

«Вчера силы ЦАХАЛ и Общей службы безопасности нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали главу снайперской ячейки бригады Рафах в составе ХАМАС», – отмечается в официальном заявлении военных.

По информации израильского командования, уничтоженный боевик активно занимался подготовкой стрелков в анклаве. Его деятельность была направлена на организацию нападений на израильских граждан и военнослужащих, действующих вблизи линии разграничения.

В последнее время он также отвечал за восстановление боевого потенциала палестинской группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

В августе ЦАХАЛ ликвидировал причастного к захвату заложников командира взвода Сабахи Шахату.

Немногим ранее армия обороны Израиля уничтожила двух командиров подразделений палестинского движения на юге анклава.