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В Чехии решили посадить бук на месте снесенного памятника красноармейцам
Irozhlas: В Чехии решили посадить бук вместо памятника красноармейцам
В чешском городе Литомержице решили высадить красный бук на месте демонтированного памятника советским воинам-освободителям, пишет портал Irozhlas.
Городской совет чешского Литомержице утвердил проект ландшафтной студии Сендлер-Радилова, предполагающий высадку красного бука на месте, где еще год назад стоял памятник красноармейцам. Изначально власти планировали установить абстрактную скульптуру мечтателя, однако отказались от этой идеи из-за высокой стоимости реализации, сообщает портал Irozhlas.
Бронзовый памятник «Честь и слава Советской армии» открыли в Ирасковых садах в мае 1975 года в честь 30-летия освобождения Чехословакии. Скульптура изображала красноармейца с автоматом.
С февраля 2022 года монумент неоднократно подвергался вандализму, его обливали краской. Власти города пытались защитить статую с помощью полицейских видеокамер, но в итоге в июне 2025 года приняли решение демонтировать скульптуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Хабаровска выступили против требований японской стороны демонтировать монумент «Победа на Востоке».
Ранее посольство России выразило решительный протест властям Польши в ответ на демонтаж памятника советским воинам в городе Пыжице. Рабочие при помощи тяжелой техники разрушили этот мемориал в прямом эфире.