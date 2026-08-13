Воюющим странам запретили проводить «Евровидение»

Организаторы «Евровидения» лишили воюющие страны права принимать конкурс

Tекст: Мария Иванова

Европейский вещательный союз внес изменения в регламент проведения «Евровидения», пишет Politico.

Теперь победившая страна не сможет принять следующий конкурс, если конфликт или геополитическая нестабильность угрожают безопасности мероприятия и региона.

Решение принято после того, как последние два года конкурс сопровождался спорами из-за участия Израиля. В 2026 году пять стран объявили беспрецедентный бойкот, отказавшись выступать вместе с Израилем на фоне боевых действий в Газе.

Несмотря на бойкот, израильские участники были близки к победе в 2025 и 2026 годах благодаря зрительскому голосованию. При этом организаторы оставили за собой право назначать независимую оценку безопасности для окончательного решения о месте проведения конкурса.

«Эти изменения призваны дать всем участникам большую ясность, защитить артистов и гарантировать, что конкурс продолжит обеспечивать безопасную и гостеприимную среду, сохраняя при этом дух и целостность, которые делают конкурс песни Евровидение таким особенным», – заявил директор конкурса Мартин Грин. Новые правила вступят в силу в следующем году на конкурсе в Болгарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять европейских стран отказались участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2026» в знак протеста против допуска Израиля.

Глава испанского министерства культуры Эрнест Уртасун возмутился решением организаторов допустить к выступлениям израильских артистов на фоне конфликта в секторе Газа.

Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии вернул свою награду из-за участия Израиля в состязании.