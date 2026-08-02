Минобороны сообщило об ударах по портам Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных сил, передает Минобороны. Атаки проводились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

В порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В Николаеве удару подвергся морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Помимо этого, в акватории Черного моря, в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока, российские силы поразили сухогруз. Сообщается, что судно перевозило военное имущество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре в портах Одессы и Николаева.

Днем ранее армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.

В конце июля Вооруженные силы поразили доставивший военные грузы сухогруз.