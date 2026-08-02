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Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны Россиии.
Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных сил, передает Минобороны. Атаки проводились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.
В порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В Николаеве удару подвергся морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.
Помимо этого, в акватории Черного моря, в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока, российские силы поразили сухогруз. Сообщается, что судно перевозило военное имущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре в портах Одессы и Николаева.
Днем ранее армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.
В конце июля Вооруженные силы поразили доставивший военные грузы сухогруз.