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    США лишают Украину главного оружия ПВО
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    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    2 августа 2026, 10:16 • Новости дня

    200 новобранцев Преображенского полка торжественно приняли военную присягу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония клятвы на верность Родине объединила более 200 молодых бойцов элитного подразделения в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны.

    В столице новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка завершили курс начальной подготовки, передает ТАСС. Мероприятие прошло с соблюдением всех воинских традиций при участии роты Почетного караула и военного оркестра.

    «В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. Более 200 военнослужащих, прошедших курс начальной военной подготовки, дали клятву на верность Российской Федерации и ее народу», – сообщили в пресс-службе округа.

    За ритуалом наблюдали представители власти, духовенства, ветеранских организаций и близкие призывников. После официальной части командир полка полковник Сергей Бесонов провел встречу с семьями солдат. Офицеры подробно рассказали об условиях службы, организации быта, плановых задачах подразделения и ответили на вопросы о социальных гарантиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменная группа Преображенского полка открыла парад Победы на Красной площади.

    Минобороны России завершило весеннюю призывную кампанию без отправки новобранцев в новые регионы.

    За первые шесть месяцев текущего года резервные полки ведомства подготовили свыше 140 тысяч бойцов.

    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    30 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели

    Минобороны заявило о способности высокоточных БПЛА поражать любые цели

    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способных гарантированно ликвидировать объекты противника на всей территории Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы активно применяют современные ударные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Отмечается исключительная эффективность работы профильных расчетов.

    «Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории», – подчеркнули в ведомстве.

    Желающим присоединиться к бойцам предлагают узнать подробности на портале Беспилотныевойска.рф.

    Ранее российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевское предприятие по производству дронов большой дальности.

    В июне операторы отечественных аппаратов «Гербера» нанесли точные удары по энергетическим объектам противника в нескольких регионах.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    30 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Лондон решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон потратит более 11 млрд долларов на создание четырех атомных субмарин типа «Дредноут» в рамках нового этапа развития оборонного потенциала страны.

    Глава британского правительства Энди Бернем выделит 8,4 млрд фунтов стерлингов (свыше 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

    «Сегодня премьер-министр объявит о крупных инвестициях в размере 8,4 миллиарда фунтов стерлингов в ядерный потенциал Великобритании... Они положат начало четвертому этапу британской программы строительства подводных лодок типа «Дредноут», – подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

    На новом этапе программы первая субмарина завершит ходовые испытания и пополнит состав военно-морских сил страны в начале 2030-х годов. Вторая подлодка только приступит к тестам. При этом строительство третьей и четвертой будет полностью завершено.

    В конце июня британское военное ведомство представило четырехлетний бюджет, распределяющий 300 млрд фунтов (400 млрд долларов) на развитие ВПК. Однако бывший министр финансов Рэйчел Ривз заявляла, что 4,7 млрд фунтов из этой суммы пока ничем не обеспечены. Источник финансирования правительству предстоит определить в осеннем бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Энди Бернем занял пост премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году власти страны запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс.

    Правительство Соединенного Королевства заключило с компанией Rolls-Royce контракт на 11 млрд долларов для создания ядерных реакторов.

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    30 июля 2026, 12:38 • Новости дня
    Российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипажи кораблей России и Индонезии провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море, сообщило российское Минобороны.

    Военнослужащие двух стран отразили атаки беспилотников и освободили условно захваченное террористами судно в рамках масштабных тренировок, указало ведомство в Max.

    В тренировках участвовали экипажи российского корвета «Совершенный» и индонезийского фрегата «Густи Нгурах Рай». Военные моряки отработали тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями.

    В ходе учений «Орруда-2026» участники успешно отразили имитированные удары безэкипажных катеров и воздушных средств нападения. Кроме того, личный состав провел тренировку по оперативной эвакуации раненых с поверхности воды.

    Завершающим этапом маневров стал досмотр подозрительных плавательных средств и операция спецназа по освобождению судна от условных террористов. Проведенные мероприятия подтвердили высокий уровень взаимодействия и готовность экипажей к эффективному решению общих задач.

    В 2024 году ВМС России и Индонезии проводили первые совместные учения «Орруда-2024».

    В апреле 2026 года корабли Тихоокеанского флота провели совместное маневрирование с индонезийскими моряками у берегов Джакарты.

    В конце того же месяца корвет «Совершенный» вернулся во Владивосток после масштабной миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

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    1 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области

    ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции на границе двух стратегически важных населенных пунктов в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

    Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    1 августа 2026, 02:20 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили более 80 украинских судов в июле

    ВС России поразили более 80 украинских судов в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России за июль нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре ВСУ и акватории Черного моря, выведя из строя десятки грузовых кораблей противника, следует из сводок Минобороны.

    В течение июля российские военные успешно атаковали свыше 80 морских судов, задействованных в логистике украинской армии, передает ТАСС. Среди пораженных целей оказались сухогрузы, паромы и балкеры.

    Значительный урон противник понес 12 июля в порту Черноморск Одесской области. Там были повреждены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия. Тогда же Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ударными беспилотниками.

    Наибольшая интенсивность ударов пришлась на вторую половину месяца. В период с 18 по 24 июля было выведено из строя 27 кораблей (в том числе 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз).

    С 25 июля до конца месяца были поражены еще 35 судов противника различного назначения, среди которых 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судно, десантный катер и грузовое судно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ. Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле. ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно.

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    1 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки в ДНР, а награбленное имущество по ночам вывозят на военных грузовиках, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в ночное время боевики ВСУ регулярно используют военные грузовики для транспортировки награбленного имущества мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы вошли в Дружковку.

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    ВСУ ранее уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов.


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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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