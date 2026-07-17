Минобороны озвучило данные о подготовке армейского резерва в 2026 году

С начала года в полках резерва Минобороны подготовили более 140 тыс. бойцов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель главы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал о повышении качества обучения личного состава. Выступая на коллегии ведомства, он отметил важность использования опыта СВО при тренировках, пишет РИА «Новости».

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, и резервных полков подготовлено более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», – говорится в сообщении Минобороны.

Евкуров добавил, что для достижения нужного уровня мастерства бойцов провели свыше 40 практических мероприятий. Впервые прошел учебно-методический сбор с участием офицеров и командиров для обмена опытом. К обучению солдат также привлекли 107 командиров штурмовых подразделений.

Кроме того, ДОСААФ расширило перечень военно-учетных специальностей с 20 до 30. За полгода организация подготовила свыше 18 тыс. будущих призывников, включая операторов беспилотников, связистов и водителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

Чуть ранее глава государства утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан в запасе на 2026 год. До этого в полках резерва прошли обучение более 300 тыс. военнослужащих для участия в специальной военной операции.