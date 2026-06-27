Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Два военнослужащих 425 ошп взяты в плен», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области Украины. Российские удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сенного, Уланово, Графского, Толстодубово, Бачевска и поселка Хотень. В Шосткинском районе российские штурмовые группы ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Сумском районе отмечено продвижение на 20 участках до 800 м.

Продолжаются стрелковые бои в Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях нескольких населенных пунктов. Родственники военнослужащих ВСУ в соцсетях заявляют, что на позициях массово гибнут насильно мобилизованные бойцы с хроническими заболеваниями. По их словам, тела остаются в земляных укреплениях, а погибших вносят в списки пропавших без вести.

В Краснопольском районе идут перестрелки в лесных массивах. Подразделения «Севера» нанесли удары РСЗО по позициям ВСУ в районе Хмелевки.

В Харьковской области «Северяне» расширяют полосу безопасности, атакуя живую силу и технику ВСУ в районах Казачьей Лопани, Избицкого, Соснового Бора, Ивановки, Ольховатки, Малого Бурлука и Приколотного.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Украинские формирования предприняли контратаку, однако боевые группы ВСУ были вскрыты и уничтожены, двое украинских штурмовиков взяты в плен.

На Волчанском направлении штурмовые части «Севера» продвинулись на 14 участках до 800 м, бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и лесных массивах района.

При попытке остановить продвижение в селе Земляной Яр ВСУ атаковали силами нескольких боевых групп на трех бронетранспортерах М-113, но личный состав и техника ВСУ были уничтожены комплексным огневым ударом.

Подразделения РХБЗ «Севера» применили ТОС по позициям украинских пограничников в районах Терновой и Варваровки.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях, продвинувшись на двух участках до 600 м.

В Черниговской области формируются украинские сводные боевые группы территориальной обороны из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую подготовку. Часть солдат ВСУ вывезена на позиции из учебного центра «Десна», где они формально продолжают числиться по спискам личного состава. Отмечается, что большинство мобилизованных являются уроженцами Черниговской, а также близлежащих Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский удар беспилотником «Герань» по подстанции в Конотопе Сумской области Украины лишил электричества промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных сил Украины.

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