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Российский триколор водрузили над освобожденным Шевченко в ДНР
Российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства опубликовано видео, на котором показана боевая работа подразделений ВС России на границах освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
На кадрах видно, как российские военнослужащие устанавливают триколор над одним из капитальных строений в этом районе. Видео также демонстрирует оставленные ВСУ позиции в Шевченко.
В ходе операции, по словам младшего лейтенанта Андрея Дудникова, «заход был сложный», так как активно использовались беспилотные летательные аппараты противника, а также были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп.
Он отметил, что украинские военные избегали стрелковых боев, оставляли свои позиции и отступали.
В ходе операции российские военнослужащие провели разведку близлежащих лесополос, выявив огневые позиции и места скопления силы противника.
Для их уничтожения использовалась артиллерия и ударные дроны, оснащенные системами сброса боеприпасов. После подавления основных огневых точек, штурмовые группы продвинулись вперед несмотря на постоянные атаки вражеских дронов-камикадзе.
Завершив зачистку лесополос, бойцы начали ночной штурм Шевченко. Двигаясь от укрытия к укрытию, они закрепились в первых домах. Наутро, обойдя позиции противника с флангов, они уничтожили остатки гарнизона ВСУ и окончательно освободили населенный пункт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.
Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил заслуги 74-й гвардейской мотострелковой бригады в освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.
Эксперт Алексей Леонков рассказал, что освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск.