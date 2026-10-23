Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Пленный боец ВСУ рассказал о хаотичной стрельбе колумбийских наемников
Пленный солдат ВСУ Евмин сообщил о беспорядочном огне колумбийских наемников
Сдавшийся в плен в Харьковской области украинский военнослужащий Александр Евмин сообщил, что колумбийские наемники плохо подготовлены к боевым действиям и часто раскрывают свои позиции из-за беспорядочной стрельбы.
Колумбийские наемники в рядах украинской армии безобразно подготовлены к условиям специальной военной операции. «Они могут посреди поля открыть огонь по дронам и раскрыть позицию», – рассказал сдавшийся в плен военнослужащий 5-й бригады нацгвардии Украины Александр Евмин РИА «Новости».
В Министерстве обороны России неоднократно заявляли об уничтожении наемников из Колумбии, Великобритании, Грузии и Польши. В ведомстве подчеркивали использование иностранцев киевским режимом в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги признавались в плохой координации действий со стороны украинского командования и невысоких шансах выжить из-за высокой интенсивности конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники латиноамериканских наемников.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ошибочном ударе колумбийцев по украинским штурмовикам под Купянском.
Во вторник командиры вооруженных сил Украины из-за массовых отказов обманом завели колумбийцев на передовые позиции на харьковском направлении.