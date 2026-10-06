Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Пророссийский хакер взломал украинские дата-центры с документами ВСУ
Хакер PalachPro получил доступ к документам минобороны Украины
Пророссийский хакер PalachPro заявил, что ему удалось взломать дата-центры на территории Украины, благодаря чему был получен доступ к документам украинского министерства обороны и ВСУ.
Пророссийский хакер PalachPro заявил о получении доступа к закрытым базам данных и документам украинского военного ведомства, передает РИА «Новости». По его словам, вскрыты координаты скрытых дата-центров, обеспечивающих работу резервного копирования документооборота и почтовых серверов минобороны Украины.
«Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны», – рассказал хакер.
В ходе операции были раскрыты данные объектов DeNovo, «Парковый», семейства Giga, Volla, WNET, TTK и других. Хакер отметил, что это была многоэтапная работа, потребовавшая предельного внимания к деталям.
Помимо документации, киберспециалист добыл сведения об устройстве самих дата-центров. В его распоряжении оказались планировки зданий, площади помещений, данные о мощности серверных стоек, моделях видеокамер, системах охлаждения и пожаротушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российская армия атаковала украинские дата-центры «Киевстар» и «Парковый». Вооруженные силы России уничтожили крупнейший киевский военный дата-центр «Де ново». В прошлом году хакеры из группировки PalachPro взломали ключевую программу управления украинскими войсками.