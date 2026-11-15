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Боевики ВСУ спрятались в укрепленных подвалах многоэтажек Дружковки
Боевики ВСУ оборудовали узлы обороны в подвалах многоэтажных домов Дружковки
Вооруженные силы России выявили основные узлы обороны украинских войск в укрепленных подвалах многоэтажных домов в Дружковке Донецкой народной республики.
Украинские военные разместили основные узлы обороны в кварталах многоэтажных домов в оккупированной Дружковке, передает РИА «Новости».
«Укрепляются в подвалах – там у них подземные города. Они сильно укрепились, потому что это их крайний оплот. Кольцо рано или поздно сожмется, и они там отчаянно борются», – рассказал начальник расчета FPV-дронов 83-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Южная» с позывным Азия.
Для уничтожения особо укрепленных позиций противника привлекаются самолеты Воздушно-космических сил России. Военнослужащий пояснил, что пункты управления беспилотниками ВСУ подавляются с помощью фугасных авиабомб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в районе Дружковки.
Также авиация ударила фугасными авиабомбами по скоплениям противника под Волчанском.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил о сложностях с восполнением потерь ВСУ на дружковском направлении.