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При столкновении самолетов в аэропорту Майами пострадали два человека
Два человека получили травмы при столкновении двух самолетов в Майами
В международном аэропорту Майами в штате Флорида произошло столкновение двух самолетов, в результате которого два человека получили легкие травмы, сообщил директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин.
Инцидент произошел около 21:15 по местному времени (05:15 мск) на пересечении двух рулежных дорожек, где соприкоснулись прибывающий и вылетающий самолеты, передает ТАСС.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, их госпитализация не потребовалась. Случившееся не повлияло на работу аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аэропорту Калифорнии легкомоторный самолет опрокинулся во время руления из-за струи воздуха от двигателя крупного лайнера.
Также во Флориде небольшой самолет врезался в движущийся пикап при попытке совершить аварийную посадку.
Кроме того, в американском штате Флорида частный самолет рухнул на стоянку домов на колесах.