Биткойн и Ethereum подешевели более чем на 6% и 8%

Tекст: Антон Антонов

Курс биткоина снижался на 6,7% и находился на уровне 63,777 тыс. долларов. Курс Ethereum на той же площадке опускался на 9,08%, до 1,753 тыс. долларов, передает ТАСС.

Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 316 тыс. трейдеров на общую сумму около 2 млрд долларов, свидетельствуют данные площадки Coinglass.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье курс биткоина на криптобирже Binance снизился до 64670 долларов.

В субботу мировые криптобиржи на фоне падения курсов биткойна и Ethereum принудительно ликвидировали позиции более 197 тыс. трейдеров на общую сумму 1,04 млрд долларов.