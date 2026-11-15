В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Биткойн и Ethereum подешевели более чем на 6% и 8%
Курс биткоина снизился более чем на 6%, а Ethereum подешевел более чем на 8%, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
Курс биткоина снижался на 6,7% и находился на уровне 63,777 тыс. долларов. Курс Ethereum на той же площадке опускался на 9,08%, до 1,753 тыс. долларов, передает ТАСС.
Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 316 тыс. трейдеров на общую сумму около 2 млрд долларов, свидетельствуют данные площадки Coinglass.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье курс биткоина на криптобирже Binance снизился до 64670 долларов.
В субботу мировые криптобиржи на фоне падения курсов биткойна и Ethereum принудительно ликвидировали позиции более 197 тыс. трейдеров на общую сумму 1,04 млрд долларов.