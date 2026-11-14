В России начали разрабатывать инсулин в таблетках

В России приступили к разработке инсулина в таблетках

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России началась разработка таблетированного инсулина и препаратов пролонгированного действия для пациентов с сахарным диабетом, передает РИА «Новости».

«У нас есть уже пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем с нашими фармацевтическими партнерами», – сказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, современные технологии в сфере медицины и инновационные методы лечения позволяют взять заболевание под контроль. Она отметила, что это дает возможность значительно облегчить жизнь пациента с сахарным диабетом и снизить влияние болезни на повседневную жизнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпромторг сообщил о плановых поставках препаратов с глюкагоном для пациентов с диабетом.

Также волгоградские ученые сообщили о начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

Кроме того, российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.