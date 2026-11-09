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После гибели школьницы от менингококка в Татарстане привили более 300 человек
В Татарстане 310 человек сделали прививки после смерти 12-летней школьницы от менингококковой инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
«Вакцинировано 310 человек, в том числе 225 детей. (Новых) случаев нет», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил об отправке на карантин детей и вожатых из лагеря под Бугульмой после смерти отдыхавшей там девочки от менингококка.
Заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров сообщил об обследовании контактировавших с 12-летней девочкой людей.
Врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения менингококка.