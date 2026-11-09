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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня

    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР

    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    7 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

    Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове получил ранение гражданин России, сообщил источник, всего в результате нападения погибли шесть человек.

    Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

    Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

    Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

    Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии

    Жительница Уфы Шангареева выиграла международный конкурс красоты в Австралии

    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии
    @ chulpann.shangareeva

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница Уфы Чулпан Шангареева стала победительницей международного конкурса красоты и лидерства Miss, Ms. And Mrs. Summit International 2026 в Австралии.

    Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.

    «Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.

    Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.

    В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

    В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    7 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на неизвестный вирус

    Во Вьетнаме зафиксировали вспышку неизвестного вируса среди россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдыхающие во Вьетнаме российские туристы стали массово жаловаться на заражение неизвестным вирусом, симптомы которого включают высокую температуру и сильный кашель.

    Вспышка заболевания зафиксирована в Нячанге – одном из главных вьетнамских курортов. Заболевшие россияне жалуются на появление симптомов гриппа после приезда, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Местные врачи затрудняются поставить точный диагноз. Среди пострадавших есть дети. По словам отца одной из заболевших девочек, вечером у нее начался насморк, а утром поднялась высокая температура и появилась сильная головная боль. В больнице ребенку прописали противовирусные препараты без постановки конкретного диагноза.

    Еще одна туристка из Москвы рассказала, что страдает от сильного кашля уже три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о популярности Вьетнама среди российских туристов на ноябрьские праздники.

    Также во вьетнамском курортном городе Нячанг появился район проживания пенсионерок из России.

    Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    7 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    Школы в Буркина-Фасо ввели уроки русского языка ради поступления в вузы России

    В школах Буркина-Фасо ввели уроки русского языка для поступления в вузы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор группы школ Святого Анатолия в Буркина-Фасо Кристиан Феликс Уэдраого ввел для своих учеников уроки русского языка, чтобы облегчить им будущее поступление в российские университеты.

    В одной из трех школ Уэдраого начали преподавать русский язык, наняв для этого специальных педагогов, передает РИА «Новости». Сам директор является выпускником РУДН имени Патриса Лумумбы. Он отметил востребованность полученного в России высшего образования среди африканцев.

    «У меня три школы: младшая школа, две средние школы. И в одной из школ я начал преподавать русский язык. У меня есть работники, которые получают зарплату просто как преподаватели русского языка», – заявил Уэдраого.

    В настоящее время директор развивает сотрудничество с российскими вузами, преподаватели которых периодически приезжают в Африку для ведения уроков. Своей главной задачей Уэдраого назвал привлечение школьников к участию в этих курсах.

    Помимо языковой подготовки, в школах делается упор на точные науки. Уэдраого рассказал о договоре с Московским государственным университетом «Станкин», в рамках которого он ежегодно организует олимпиады по математике, физике и химии. Эти состязания позволяют лучшим ученикам поступать в университеты России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил внимание к русскому языку в Центральноафриканской Республике.

    Также власти Мадагаскара сообщили о возможности включения русского языка в обязательную школьную программу.

    Центральноафриканская Республика ввела русский язык в программу средних школ.

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    7 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Россиянин отсудил у Дании 23 тыс. долларов за ложное обвинение в хакерстве

    Avisen Danmark: Россиянин получил 23 тыс. долларов за ложный арест в Дании

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Павел Прозоров получил около 23 тыс. долларов компенсации за 146 дней незаконного содержания под стражей в Испании и Дании по подозрению в хакерских атаках.

    Российский предприниматель Павел Прозоров получил 153 тыс. датских крон (около 22,8 тыс. долларов) компенсации и проценты за незаконное тюремное заключение по подозрению в кибератаках на местные компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Avisen Danmark.

    В общей сложности россиянин провел под стражей 146 дней. Изначально его задержали в Испании, где он находился два месяца, а в конце августа экстрадировали в Данию. Местная полиция дважды продлевала срок ареста, однако в итоге полностью сняла с него все подозрения.

    «Я никогда не совершал ничего противозаконного ни в Испании, ни в Дании», – сказал Прозоров. Выплаченные прокуратурой деньги он пожертвовал датскому независимому аналитическому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в России после обвинений Мадрида в шпионаже и кибератаках.

    В прошлом году Испания аннулировала решение о предоставлении подданства российскому бизнесмену Александру Дмитренко из-за подозрений в связях со спецслужбами.

    Весной прошлого года в Испании задержали подозреваемого в мошенничестве в России на 28 млн рублей.

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    7 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Боевики убили 37 человек при нападении на поселок в ДР Конго

    RFI: Боевики убили 37 человек при нападении на поселок на востоке ДР Конго

    Tекст: Мария Иванова

    В поселке Кантине-Алоя на востоке Демократической Республики Конго боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей.

    Боевики атаковали населенный пункт вблизи города Бени в провинции Северное Киву, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Нападавшие убивали мирных граждан, грабили и поджигали дома. В район направлены дополнительные армейские подразделения для противодействия боевикам.

    Группировка «Союзные демократические силы» была создана в 1995 году в Уганде. Сейчас ее основные базы расположены на востоке ДР Конго, откуда совершаются рейды на военные и гражданские объекты соседних стран. Конголезские власти располагают информацией о связи группировки с «Исламским государством в Центральной Африке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный суд в Демократической Республике Конго назначил 27 военнослужащим смертную казнь за трусость.

    В прошлом году Россия призвала к немедленному выводу бойцов повстанческой группировки М23 с захваченных конголезских территорий.

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    7 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в Северном Киву

    Вооруженные силы ДРК и отряды «Вазалендо» отбили наступление повстанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) вместе с проправительственными формированиями «Вазалендо» отбили наступление группировки «Фронт возрождения нации» (ФВН) в провинции Северное Киву, сообщает портал Actualite.

    Боевики пытались расширить контроль возле населенных пунктов Ньямабоко, Бутсике и Маханга в районе Масиси. Правительственным силам удалось выбить противника с позиций и отбросить к населенному пункту Касопо, передает ТАСС со ссылкой на портал Actualite.

    Боевые действия возобновились через несколько дней после того, как армия ДРК и ее союзники вернули контроль над населенным пунктом Казинга 31 октября. Соседний населенный пункт Маханга оставался в руках повстанцев.

    ФВН был создан 12 октября в Гоме. Коалицию возглавил бывший президент ДРК Жозеф Кабила, находившийся у власти с 2001 по 2019 год. В состав объединения вошли повстанцы из коалиции «Альянс реки Конго» – «Движение 23 марта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей на востоке Демократической Республики Конго.

    Ранее Руанда и Демократическая Республика Конго согласились отвести военных с линии соприкосновения.

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    7 ноября 2026, 08:02 • Новости дня
    Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на рейсе в Ташкент

    Суд в Ташкенте арестовал россиянина на семь суток за хулиганство в самолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана сообщил об аресте на семь суток гражданина России, устроившего пьяный скандал на рейсе из Куала-Лумпура в Ташкент.

    Пассажир рейса авиакомпании Uzbekistan airways находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, передает РИА «Новости».

    Мужчина использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и попутчиков, а на требования прекратить дебош не реагировал. После посадки россиянин также проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

    По решению суда мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Ему назначен административный арест на семь суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный суд назначил семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.

    Также транспортные полицейские в аэропорту Сургута сняли с рейса пьяного пассажира из-за срыва вылета самолета.

    Кроме того, в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала иностранца за нарушение порядка на борту рейса из Стамбула.

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    8 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Посол России счел невозможным возрождение ралли «Дакар» в Африке

    Посол Кураков исключил возвращение ралли «Дакар» в Африку из-за безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возродить всемирно известный ралли-марафон «Дакар» на территории Африки не представляется возможным из соображений безопасности, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

    Провести ралли-марафон «Дакар» в Африке, в том числе с участием российских гонщиков, не получится из-за проблем с безопасностью, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, или, может быть, к счастью, я 25 лет назад застал один из последних финишей ралли «Париж – Дакар». Там была большая проблема с безопасностью», – сказал Кураков.

    По словам дипломата, гонка считалась опасной не только из-за возможных нападений в Западной Сахаре, но и по причине общей сложности маршрута. Огромная часть дистанции пролегала по пескам, а пустыня не прощает ошибок, подчеркнул он.

    Ралли-марафон проходил в Африке с 1978 по 2007 год и чаще всего финишировал в Дакаре. В 2008 году соревнования отменили из-за угрозы терроризма в Мавритании. За всю историю гонки с 1979 года на ней погибли более 50 человек, включая спортсменов, журналистов и местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил о предстоящих гастролях солистки Большого театра Александры Дурсеневой.

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков допустил начало сборки автомобилей Lada на закрытом заводе ГАЗ.

    Ранее победитель ралли «Дакар» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказал о требовании Международной автомобильной федерации к российским спортсменам выразить солидарность народу Украины для допуска на соревнования.

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    8 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    В Буркина-Фасо назвали выгодный для россиян бизнес по переработке фруктов

    Предпринимателям из России предложили производить соки в Буркина-Фасо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российско-буркинийского клуба бизнеса и дружбы Кристиан Феликс Уэдраого заявил, что российские предприниматели могут выгодно инвестировать в переработку сельскохозяйственной продукции в Буркина-Фасо.

    Российские бизнесмены имеют возможность вложить средства в производство фруктовых соков на территории африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Кроме полезных ископаемых, у нас есть много отраслей как, допустим, фрукты. Мы производим очень много апельсинов, помидоров… Но кроме одного завода, который делает манговый сок, пока эта область не развита», – сказал Уэдраого.

    По его словам, Буркина-Фасо обладает большим потенциалом для иностранных инвестиций в сфере переработки, так как сейчас основная часть сельскохозяйственной продукции уходит на экспорт в сыром виде.

    Он добавил, что правительство страны активно привлекает зарубежных инвесторов, развивает государственную аграрную программу и совершенствует законодательную базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор группы школ Святого Анатолия в Буркина-Фасо Кристиан Феликс Уэдраого ввел для учеников уроки русского языка.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против оспы птиц.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке без выкачивания прибыли.

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    8 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    Партия Рамапосы получила треть голосов на местных выборах в ЮАР

    Избирком ЮАР: Партия «Африканский национальный конгресс» набрала 30,7% голосов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Африканский национальный конгресс» под руководством президента ЮАР Сирила Рамапосы набрала 30,7% голосов после подсчета 99% бюллетеней на муниципальных выборах в стране.

    Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) получила менее трети голосов избирателей и взяла под контроль 53 местных совета, пишет ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию ЮАР. На второй позиции расположился «Демократический альянс» (ДА) с результатом 24,6% и контролем над 12 советами.

    Ни одной из политических сил не удалось завоевать абсолютное большинство в муниципальных советах крупнейших городов страны, включая Преторию, Йоханнесбург и Дурбан. Исключением стал Кейптаун, где власть сохранил ДА. Управлять мегаполисами предстоит новым коалициям.

    Третье и четвертое места заняли оппозиционные партии «Умконто ве сизве» бывшего лидера страны Джейкоба Зумы и «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, набравшие 9,7% и 6,2% соответственно.

    Южноафриканская радиостанция SABC указала на дальнейшее ослабление позиций АНК, результат которого последовательно падал с 53,9% на выборах в 2016 году до 45,5% в 2021 году. В ближайшее время избирком завершит рассмотрение заявлений о нарушениях и огласит окончательные итоги голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения в ЮАР, в результате которого был убит группой преступников.

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    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

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    8 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    У берегов Сенегала затонула лодка с нелегальными мигрантами

    У побережья Сенегала при крушении лодки с мигрантами погиб 21 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренних дел Сенегала сообщило о гибели по меньшей мере 21 человека в результате крушения лодки с мигрантами у побережья страны.

    К вечеру субботы властям удалось спасти одного выжившего и обнаружить 21 тело, пишет Reuters.

    Инцидент произошел недалеко от города Кебемер, расположенного примерно в 180 км к северу от Дакара. Поисково-спасательные операции продолжаются, специалисты ищут возможных выживших.

    В заявлении ведомства отмечается, что на борту находились люди, пытавшиеся нелегально мигрировать, однако точное число пассажиров не называется. По данным правозащитной группы Walking Borders, за первые пять месяцев этого года при попытке добраться до Канарских островов из Западной Африки погибли 635 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго в результате столкновения двух судов на реке.

    В сентябре Морская служба Испании перехватила у Канарских островов дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.

    В прошлом году вблизи Канарских островов перевернулась лодка с примерно 180 мигрантами.

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    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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