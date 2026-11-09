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Средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА над семью регионами России
В течение дня дежурные силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона самолетного типа над семью регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.
Дежурные силы противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили 158 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.
Над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов.
Группировка «Восток» за сутки уничтожила 33 беспилотника ВСУ.