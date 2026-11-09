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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине
    Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Шойгу объяснил европейский миф о российской угрозе
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    9 ноября 2026, 20:30 • Новости дня

    В МВД раскрыли главные страны по потоку туристов в Москву

    МВД: В Москву чаще всего приезжают туристы из Китая, арабских стран и Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, арабских стран, северной части Африки и Турции, сообщил старший инспектор специализированного батальона первого специального полка полиции столичного главка МВД Ильнур Юсупов.

    Об этом Юсупов рассказал на пресс-конференции «Профессия – защищать!», посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, передает РИА «Новости».

    Сотрудники полиции помогают иностранным гостям столицы, например, в случае утери документов или когда туристы просят подсказать дорогу, добавил Юсупов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ассоциация туроператоров России назвала основу въездного турпотока – это граждане азиатских и ближневосточных государств.

    Тогда же в МВД сообщили о ежегодном посещении России 9 млн иностранцев.

    В прошлом году в стране отмечали День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.

    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве

    Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве при пожаре сильные ожоги получила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, она госпитализирована, пишут Telegram-каналы.

    Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.

    Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.

    Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    Возгорание в квартире жилого дома в Олимпийской деревне унесло жизни двух человек.

    Летом москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов.

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    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии, необходимые премьер-министру Санаэ Такаити для реализации дорогостоящих инициатив, пишет Bloomberg.

    Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером Japan Tobacco, отмечается в материале Bloomberg. В прошлом финансовом году ведомство получило около 656,4 млн долларов дивидендов, что составило 44% ожидаемых доходов фонда промышленных и инновационных проектов. Сама компания располагала связанными с Россией активами на сумму около 9,5 млрд долларов.

    Акции Japan Tobacco в понедельник упали более чем на 30% на фоне новостей о передаче дополнительных активов. Как отметили аналитики Goldman Sachs Такаси Миядзаки и Мегуми Танигути, инвесторы ожидают изменения дивидендной политики, при этом выплаты могут снизиться на 25%.

    В агентстве S&P Global Ratings указали на достаточный финансовый потенциал производителя сигарет Winston и Camel. Тем не менее с 2023 года дивиденды компании зависели от денежных потоков за пределами России из-за ограничений на использование средств российских подразделений. Сокращение доходов произошло в чувствительный период для Санаэ Такаити, чьи масштабные инвестиционные планы требуют значительного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче трех российских активов Japan Tobacco во временное управление.

    В пятницу источник в посольстве России в Токио опроверг информацию о заявленном Японией протесте.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал падение акций компании фразой о вреде курения.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

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    9 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности страны.

    Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

    «После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

    В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

    В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

    Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

    В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Разработчик дрона «Изделие 80» решил законсервировать площадку в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Транспорт будущего» решила законсервировать производственную площадку в Тольятти из-за отсутствия новых военных заказов и уголовного преследования инвесторов.

    Компания «Транспорт будущего» останавливает работу мощностей для серийного выпуска беспилотных авиационных систем и их компонентов в Тольятти. Такое решение связано с нехваткой заказов на военную технику и необходимостью сократить производственные расходы на фоне уголовного дела против инвесторов группы, передает ТАСС.

    При этом конструкторские работы по военной тематике продолжатся. До конца 2026 года предприятие планирует завершить доработку третьего поколения тяжелого дрона «Изделие 80» с учетом рекомендаций центра «Рубикон», полученных в ходе военной апробации.

    Кроме того, разработчик продолжит создание более легкого коптера «Изделие 70» грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км. Основные ресурсы компания намерена направить на развитие гражданских беспилотных систем, включая агродрон С-80, конвертоплан для мониторинга посевов, беспилотник «Цапля» для автоматического отбора проб почвы и дрон-доставщик С-40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу производство российской беспилотной грузовой платформы «Сварог 20 V2» стало практически полностью состоять из отечественных комплектующих.

    В прошлом месяце компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80».

    В прошлом году на выставке NAIS-2025 представили первый сертифицированный агротрон S-80.

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