География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
В МВД раскрыли главные страны по потоку туристов в Москву
МВД: В Москву чаще всего приезжают туристы из Китая, арабских стран и Турции
Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, арабских стран, северной части Африки и Турции, сообщил старший инспектор специализированного батальона первого специального полка полиции столичного главка МВД Ильнур Юсупов.
Об этом Юсупов рассказал на пресс-конференции «Профессия – защищать!», посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, передает РИА «Новости».
Сотрудники полиции помогают иностранным гостям столицы, например, в случае утери документов или когда туристы просят подсказать дорогу, добавил Юсупов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ассоциация туроператоров России назвала основу въездного турпотока – это граждане азиатских и ближневосточных государств.
Тогда же в МВД сообщили о ежегодном посещении России 9 млн иностранцев.
В прошлом году в стране отмечали День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.