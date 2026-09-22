Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
В АТОР рассказали, туристы из каких стран чаще посещают Россию
Китай стал абсолютным лидером по количеству туристов в Россию
Граждане азиатских и ближневосточных государств составили основу въездного турпотока, при этом на долю путешественников из КНР пришлось более половины всех визитов.
Главными направлениями, откуда прибывают иностранные путешественники, оказались Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия и Китай, передает РИА «Новости».
«Главными поставщиками туристов в Россию сегодня стали страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Индия, Китай», – отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В первом полугодии 2026 года китайские граждане обеспечили 56,2% всего въездного потока. Представители ассоциации уточнили, что количество визитов из КНР увеличилось на 19,7%. Аналогичный прирост показали туристы из Турции, а турпоток из Индии вырос на 15%.
Значительное увеличение числа гостей зафиксировано из Южной Кореи, Вьетнама и Малайзии. Чаще всего иностранцы посещают Москву и Петербург, однако их предпочтения различаются. Гостям из Азии интересны музеи, а путешественники с Ближнего Востока предпочитают шопинг и природу.
Организованный туризм из Европы сейчас приостановлен из-за санкционных и транспортных ограничений. Тем не менее самостоятельные европейские путешественники продолжают приезжать в страну транзитом через Стамбул, Белград или Дубай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гости из Китая полюбили поездки в Мурманск и Приморский край.
По итогам прошлого года Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в страну.
Путешественники из арабских государств и КНР приезжают в российские регионы за непривычными развлечениями и природой.