Tекст: Елизавета Шишкова

Ярослав Качиньский, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Польши PiS, сообщил, что Североатлантический альянс рассматривал возможность ввода войск на Украину еще до начала специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь шла о миротворческой миссии, которая должна была войти в регион Винницы и Житомира.

Качиньский подчеркнул, что обсуждение происходило в марте 2022 года, когда Киев находился в тяжелом положении, практически окруженный российскими силами. Он отметил, что знал о планах, в том числе со стороны США, «еще до начала войны».

По словам Качиньского, отправка миротворцев НАТО помогла бы украинской стороне в боевых действиях и создала бы дополнительные трудности для России. Он уточнил: «Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны».

Политик отказался раскрывать детали переговоров, ссылаясь на невозможность открыть секреты тех разговоров, которые проходили в Киеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что у Варшавы нет планов направлять военнослужащих на территорию Украины.