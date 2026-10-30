Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки

Минфин: Условия семейной ипотеки изменили ради поддержки многодетных семей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Потребность в поддержке, безусловно, выше для тех семей, у кого больше детей. Расходы на их содержание, образование, отдых и лечение у многодетных семей кратно выше. Эта логика и была заложена в модификацию, вступившую в силу с 1 октября», – приводит РИА «Новости» слова Яковлева из подкаста «Под одной крышей».

Кроме того, пересмотр условий программы стимулирует рождаемость, поскольку обновленная конструкция предполагает «бесшовный переход на более низкую ставку при рождении второго и последующих детей».

Яковлев напомнил, что с 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Также изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

По данным Минфина, с начала действия программы семейной ипотеки выдано более 2 млн кредитов на сумму около 11 трлн рублей. При этом Яковлев отметил, что теперь по одной программе на семью можно взять только один кредит, а новый кредит можно оформить при рождении очередного ребенка и погашении прошлой семейной ипотеки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

До этого Минфин объявил об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки».