Переворот в Бразилии: было или показалось?

Андрей Медведев
Быть или не быть империей – это очень русский выбор
Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.
Дмитрий Губин
Украинцы не вернутся на Украину до победы России
Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.
Борис Джерелиевский
США намерены продолжать зарабатывать на войне
Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.