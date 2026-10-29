Суд в Москве назначил дату рассмотрения двух протоколов на Google

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.