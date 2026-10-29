Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Суд в Москве назначил дату рассмотрения двух протоколов на Google
Таганский суд Москвы назначил на ноябрь рассмотрение двух административных дел в отношении корпорации Google за неудаление запрещенной информации.
Компанию Google обвиняют в неудалении информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством, передает ТАСС со ссылкой на базу суда.
Судебное заседание пройдет в ноябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве оштрафовал компании Google и TikTok на 10 млн рублей за повторное нарушение требований законодательства.
В сентябре российский суд оштрафовал крупнейшие технологические компании, включая Google, на общую сумму почти 30 млн рублей за неудаление запрещенной информации.
В августе Таганский районный суд Москвы обязал Google выплатить 3,8 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.