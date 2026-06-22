Умер британский актер из сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер

Tекст: Денис Тельманов

Родственники уточнили, что он скончался 30 апреля, но информацию решили обнародовать лишь спустя почти два месяца, передает ТАСС.

Причины смерти не называются.

Дейкер появился на свет в 1935 году в городе Билстон. Его карьера на телевидении стартовала в 1964 году. Одной из заметных работ стало участие в мыльной опере «Улица Коронации», где с 1968 по 1985 год он снялся в 31 серии.

Наибольшую известность ему принесли роли в научно-фантастическом проекте «Доктор Кто». Зрители запомнили его по образу военачальника Иронгрона в четырех эпизодах истории «Воин времени», а также капитана Ригга в выпусках «Кошмар Эдема».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня на 94-м году жизни скончался звезда сериала «Доктор Кто» Патрик Годфри.

В ноябре прошлого года в лондонском доме престарелых умерла другая артистка из этого проекта Полин Коллинз.

В мае 2025 года из-за сердечной недостаточности ушел из жизни исполнитель роли ученика Дерека Моберли Майкл МакСтэй.