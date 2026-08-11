Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Депутат Аксаков назвал карты Visa и Mastercard рудиментом
Депутат Аксаков спрогнозировал вытеснение карт Visa и Mastercard системой «Мир»
Иностранные платежные системы окончательно теряют актуальность на отечественном рынке, уступая место национальным инструментам из-за физического износа пластика и невозможности трансграничных переводов, считают в Госдуме.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что ожидает, что в 2027 году девять из десяти банковских карт в России будут принадлежать системе «Мир».
«Visa и Mastercard точно [рудимент], поскольку они не дают возможности гражданам пользоваться за границей этими картами. И при этом, поскольку Visa и Mastercard ушли от обслуживания инструментов, которые под их эгидой были выпущены в стране, то, соответственно, карты при этом они никакие», – заявил парламентарий.
Депутат добавил, что оставшиеся зарубежные карты часто перестают работать из-за банального износа пластика. При этом никаких законодательных ограничений на их использование внутри страны не существует. Тем не менее, уже в следующем году доля таких карт может сократиться до одной на десяток клиентов.
Сейчас Национальная система платежных карт обеспечивает бесперебойную работу всех выпущенных ранее носителей. Для постепенного отказа от старых форматов оператор предложил снизить межбанковскую комиссию по ним до 1% к началу 2027 года, а в 2028 году полностью ее обнулить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли карт «Мир» на российском рынке уровня 85 %.
В мае Банк России сообщил о необходимости окончательного ухода международных систем Mastercard и Visa из страны. Ранее Анатолий Аксаков предупреждал о росте рисков использования просроченного пластика.