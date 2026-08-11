Депутат Аксаков назвал карты Visa и Mastercard рудиментом

Депутат Аксаков спрогнозировал вытеснение карт Visa и Mastercard системой «Мир»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что ожидает, что в 2027 году девять из десяти банковских карт в России будут принадлежать системе «Мир».

«Visa и Mastercard точно [рудимент], поскольку они не дают возможности гражданам пользоваться за границей этими картами. И при этом, поскольку Visa и Mastercard ушли от обслуживания инструментов, которые под их эгидой были выпущены в стране, то, соответственно, карты при этом они никакие», – заявил парламентарий.

Депутат добавил, что оставшиеся зарубежные карты часто перестают работать из-за банального износа пластика. При этом никаких законодательных ограничений на их использование внутри страны не существует. Тем не менее, уже в следующем году доля таких карт может сократиться до одной на десяток клиентов.

Сейчас Национальная система платежных карт обеспечивает бесперебойную работу всех выпущенных ранее носителей. Для постепенного отказа от старых форматов оператор предложил снизить межбанковскую комиссию по ним до 1% к началу 2027 года, а в 2028 году полностью ее обнулить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли карт «Мир» на российском рынке уровня 85 %.

В мае Банк России сообщил о необходимости окончательного ухода международных систем Mastercard и Visa из страны. Ранее Анатолий Аксаков предупреждал о росте рисков использования просроченного пластика.