Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В МИД призвали Армению определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС до конца 2026 года
Еревану предстоит до конца года определиться с проведением всенародного голосования о вступлении в Евросоюз или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
Армении следует принять решение о проведении общенационального референдума по вопросу интеграции с ЕС или продолжения участия в ЕАЭС до декабря 2026 года, передает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав государств союза.
«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», – отметил дипломат. Он напомнил о совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая, где говорилось о необходимости скорейшего проведения голосования в республике.
Замглавы МИД РФ добавил, что тема вновь поднимется на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета. К этому времени лидерам стран представят доклад о возможных последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Еревана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего проведения референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.
В конце июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перспективы данного голосования по телефону.
Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике в случае выхода из объединения.