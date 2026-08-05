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Депутат Журавлев обвинил «Яблоко» в иностранном финансировании
Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что предвыборная кампания партии «Яблоко» финансируется из-за рубежа.
Свое мнение политик высказал в ЦИК России во время жеребьевки порядка размещения партий в избирательном бюллетене, передает ТАСС.
«Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями», – сказал Журавлев.
Парламентарий добавил, что политические оппоненты начали кампанию с нарушений ради прихода к власти. При этом он усомнился в их шансах на успех, отметив, что партия может не дойти до финиша выборов.
В конце июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму девятого созыва. Из перечня были исключены два человека: Егор Карпенков из-за наличия недвижимости в Италии и Олег Шабалин, у которого обнаружили гражданство Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Родина» осудили отказ «Яблока» от подписания соглашения о наблюдении за выборами.
Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал о подготовке Западом масштабной информационной кампании через иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом