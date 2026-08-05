Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
На военной инфраструктуре в Киевской области разгорелись пожары
В Киевской области продолжается тушение возгораний на пяти площадках общей площадью порядка 230 тыс. квадратных метров, сообщил глава МВД Украины Иван Выговский.
«На пяти локациях Киевщины продолжается тушение масштабных пожаров – утром огонь охватил площадь около 230 тысяч квадратных метров», – сообщил министр, передает ТАСС.
К ликвидации огня привлекли около тысячи специалистов. Спасатели задействовали пожарных роботов и вертолеты. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что возгорания начались на складах и логистических базах в трех районах области.
Власти Киева и Бровар призвали жителей соблюдать осторожность из-за задымления и превышения уровня вредных веществ в воздухе. Представители «Новой почты» подтвердили уничтожение столичного сортировочного центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о поражении логистических центров в Киеве и области.
В начале июля взрывы уничтожили логистический комплекс компании «Новая почта» в Оболонском районе украинской столицы.
В середине того же месяца сильный огонь охватил территорию крупных складских помещений в городе.