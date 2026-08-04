Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Пожарные спасли 16 человек из горящего дома в Уфе
В столице Башкирии сотрудники экстренных служб спасли жильцов многоквартирного дома, где произошло возгорание на седьмом этаже.
Во время пожара в многоэтажном здании на улице Гвардейской в Уфе спасатели вывели из опасной зоны 16 человек, включая троих детей, передает РИА «Новости».
Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, создавая угрозу перехода огня на верхние уровни здания.
«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Эвакуировались из многоквартирного дома самостоятельно 70 человек», – сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.
В ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать, сейчас идет проливка конструкций.
К ликвидации возгорания привлечены 26 специалистов и восемь единиц пожарной техники. На опубликованных ведомством кадрах с места происшествия видно, что пламя повредило балконы квартир, расположенных этажами выше очага возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме барачного типа в Уфе. В июле столичные спасатели успешно вывели одиннадцать жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.
В прошлом году жертвами возгорания в уфимской пятиэтажке стали два ребенка и их бабушка.