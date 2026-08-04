Пожарные спасли 16 человек из горящего дома в Уфе

Tекст: Денис Тельманов

Во время пожара в многоэтажном здании на улице Гвардейской в Уфе спасатели вывели из опасной зоны 16 человек, включая троих детей, передает РИА «Новости».

Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, создавая угрозу перехода огня на верхние уровни здания.

«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Эвакуировались из многоквартирного дома самостоятельно 70 человек», – сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать, сейчас идет проливка конструкций.

К ликвидации возгорания привлечены 26 специалистов и восемь единиц пожарной техники. На опубликованных ведомством кадрах с места происшествия видно, что пламя повредило балконы квартир, расположенных этажами выше очага возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме барачного типа в Уфе. В июле столичные спасатели успешно вывели одиннадцать жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.

В прошлом году жертвами возгорания в уфимской пятиэтажке стали два ребенка и их бабушка.