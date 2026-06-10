DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.