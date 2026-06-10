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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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    10 июня 2026, 17:12 • Новости дня

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

    DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные маневры с использованием более 300 беспилотников на литовском полигоне в 15 километрах от рубежей Союзного государства.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

    В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

    Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.

    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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    10 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Берлин выделил дополнительные средства на закупку снарядов для ВСУ

    Германия направила 300 млн евро на чешскую инициативу по вооружению Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус объявил об очередном транше военной поддержки, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Берлин предоставит дополнительные 300 млн евро, которые пойдут на реализацию чешской инициативы по снабжению войск на Украине.

    Выделенных денежных средств будет достаточно для закупки почти 50 тыс. снарядов. Эти боеприпасы предназначены для пополнения арсеналов Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ профинансировала первую партию десятков тысяч снарядов для Киева.

    В конце прошлого года чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских боеприпасов. Позже Минобороны Чехии обязалось подготовить документы для приостановки участия страны в данной программе.

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    10 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители киевского режима пытаются договориться с западными союзниками о приобретении ракет-перехватчиков с истекающим сроком годности.

    Дипломаты ведут активный диалог с зарубежными странами о выкупе старых зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий подтвердил эту информацию во время брифинга, запись которого опубликовал телеканал ТСН в мессенджере Telegram.

    «Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через определенное время истекает срок годности. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил чиновник.

    Речь идет о снарядах для американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также о боеприпасах для других систем. Как уточнил дипломат, сейчас государство ищет источники финансирования для оплаты как старых, так и новых партий вооружений, о поставках которых стороны договорились ранее.

    Незадолго до этого Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки систем ПВО из-за острой нехватки боеприпасов в армии. Позже политик признался, что администрация США проигнорировала его обращение и не дала ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для систем противовоздушной обороны. Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении поставок зенитных комплексов. Украинские власти предложили правительству ФРГ обменять будущие боеприпасы на снаряды из нынешних запасов.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    ЦКБ «Рубин» показало макет неатомной подлодки «Амур-1650»

    На морском салоне в Кронштадте впервые показали макет подлодки «Амур-1650»

    Tекст: Мария Иванова

    Макет российской неатомной субмарины «Амур-1650», способной нести до 28 крылатых ракет и скрытно выполнять боевые задачи в течение двух месяцев, впервые продемонстрировали публике.

    Уникальный корабль с вертикальными пусковыми установками презентовали на проходящем форуме «Флот 2026», передает РИА «Новости».

    «Неатомная подводная лодка «Амур 1650» с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой впервые представлены на Международном военно-морском салоне «Флот 2026»», – рассказал официальный представитель конструкторского бюро «Рубин».

    Специалист добавил, что проект отличается одним из самых больших боезапасов в мире. Солидный арсенал позволяет эффективно поражать наземные и надводные цели. Субмарину можно оснастить крылатыми ракетами Club-S или сверхзвуковыми BrahMos, превращая ее в универсальный центр боевых действий.

    Кроме того, аппарат обладает высокой скрытностью благодаря акустической защите и пониженной шумности. Подобные характеристики делают лодку незаменимой для разведки. Испытания подтвердили впечатляющую дальность обнаружения целей встроенным гидроакустическим комплексом.

    В конструкторском бюро подчеркнули, что судно способно непрерывно работать 60 суток. Выполнение задач возможно как в открытом океане, так и на мелководье при активном противодействии обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» покажет новейшие морские беспилотники на салоне «Флот-2026».

    В конце прошлого года в Петербурге состоялся торжественный подъем Андреевского флага на подлодке «Великие Луки» проекта 677. Изначально субмарины этого типа задумывались для замены дизель-электрических кораблей проекта «Палтус».

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    9 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Российский ударный беспилотник «Орион» с ракетами заметили в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Африканский корпус Минобороны задействовал разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали, их используют для высотного патрулирования и нанесения точечных ударов по позициям террористов на континенте.

    Подразделения Министерства обороны РФ продолжают применять разведывательно-ударные дроны «Орион», известные также как «Иноходец», в Мали. Видеозапись полета аппарата на большой высоте опубликовала «Российская газета». На кадрах отчетливо видны подвешенные под крыльями боеприпасы, однако из-за значительного расстояния точно установить их тип пока невозможно.

    Ранее в социальных сетях уже распространялись кадры боевой работы этих комплексов. На них демонстрировалось успешное поражение ракетами автомобилей террористов, перевозивших взрывчатые вещества.

    Аппарат обладает внушительным арсеналом вооружения класса «воздух-земля». Помимо модифицированных противотанковых ракет «Корнет-Д» с дальностью поражения до десяти километров, беспилотник способен нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50.

    Ранее представитель Мали сообщил о планах развивать оборонное сотрудничество с Россией. До этого подразделения российского Африканского корпуса помогли властям республики отбить массированную атаку исламистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударно-разведывательный беспилотник «Иноходец» изначально пошел в серийное производство под заводским наименованием «Орион».

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    9 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Вагенкнехт обвинила Мерца в превращении Германии в мировое посмешище

    Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц требованиями к другим странам направить помощь Украине выставляет ФРГ на посмешище всему миру, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что действия канцлера Фридриха Мерца вызывают недоумение на международной арене, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт выразила уверенность, что требования Берлина к другим государствам о помощи Украине крайне вредят репутации страны.

    «Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного «канцлера по иностранным делам» о том, что Венгрия должна принять участие в продолжении бессмысленной войны на Украине», – написала политик в социальных сетях.

    Поводом для резких высказываний послужила недавняя совместная пресс-конференция двух лидеров. В ходе мероприятия венгерский премьер-министр Петер Мадьяр категорично отверг призыв немецкого коллеги вновь встать на сторону Европы. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт продолжит воздерживаться от отправки оружия и солдат на украинскую территорию.

    Ранее в Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач.

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    10 июня 2026, 06:36 • Новости дня
    «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море

    «Калашников»: Катера «БК-16» начали уничтожать морские дроны в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Скоростные транспортно-десантные суда проекта 02510 задействовали для защиты стратегически важных объектов и акватории Черного моря от атак надводных дронов, сообщил представитель концерна «Калашников».

    «БК-16 в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», – сообщил он ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона «Флот-2026».

    По словам информатора, российские военные активно используют скоростные катера проекта 02510 для борьбы с безэкипажными аппаратами противника в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» в мае объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов. В июне «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»


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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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