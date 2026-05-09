День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».
При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.
«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.
В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.