Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.